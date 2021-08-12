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14:22 (мск), источник: ТАСС

В реке на севере Красноярского края обнаружили более 1 тыс. туш диких северных оленей

Прокуратура начала проверку.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 августа. Порядка 1,2 тысячи туш погибших диких северных оленей обнаружили в реке Хатанга на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

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«По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются», — сообщили в ведомстве. Также обнаружено четыре туши с огнестрельными ранениями. Ранее МВД сообщало об обнаружении 56 туш оленей, двое из них имели огнестрельные ранения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей. Причина смерти животных — попадания воды в легкие. Между тем, ведомство в ходе проверки даст оценку взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных. Также будет проведено исследование на предмет наличия у них опасных болезней. «Здесь есть версия, которая, как и другие, будет проверяться, что олени приплыли с разных мест обитания, потому что где-то уже были разложившиеся частично останки. А на мелководье оседали. Где-то пожары в Якутии могли изменить пути миграции животного, произошел такой процесс при их преодолении водного объекта», — добавил представитель прокуратуры.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021-м проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.

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