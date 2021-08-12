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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые заявили о поразившем Байкал загрязнении

В водах самого глубокого в мире озера Байкал нашли загрязнение длиной 22 километра, оно носит антропогенный характер. Об этом заявили ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН, передает «Тайга.инфо».

Ранее администрация федерального округа утверждала, что загрязнение представляет собой лишь пепел от лесных пожаров, которые бушуют в Иркутской области. Однако депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Щапов потребовал проверить правдивость этих заявлений от природоохранной прокуратуры, которая назначила проверку и выбрала исполняющих специалистов.

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Ученые взяли образцы воды в районе острова Ольхон и обнаружили «субстанции темно-серого цвета с минеральными включениями». В пробах исследователи нашли фрагменты фито- и зоопланктона, пыльцы растений, кусочки пепла и частицы различной взвеси. Но наибольший интерес специалистов вызвала связующая маслянистая субстанция. Она, согласно результатам тестов, не является природным или искусственным нефтепродуктом. Так было установлено техногенное происхождение масляных пятен.

«Можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды Байкала и его прибрежной части на протяжении около 22 километров. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией», — цитирует издание заявление института.

При этом ученые также выявили в воде озера превышение колиформных бактерий (группа кишечной палочки), что указывает на свежее фекальное загрязнение Байкала.

Ранее сообщалось, что в морском порту города Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Об объемах загрязнения не сообщается. Правоохранительные органы начали проверку.

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