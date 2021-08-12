17:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Огонь приблизился к Якутску. Лесной пожар подошел на расстояние 60 км к столице республики
Дым от лесных пожаров опять накрыл Якутск, аэропорт которого приостановил прием и отправку воздушных судов
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По информации, обнародованной министром экологии региона Сахамином Афанасьевым на брифинге оперативного штаба по тушению лесных пожаров утром, 12 августа, на территории республики действуют 168 лесных пожаров.
За сутки локализовано семь природных пожаров, ликвидировано — 13, обнаружено — девять новых. В тушении возгораний участвуют 4816 человек и 706 единиц техники. Вчера в республику прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 200 человек, из которых 126 человек находятся в Мирном, 26 человек в поселке Полярный Мирнинского района.
Между тем на территории городского округа Якутск и границе с Намским и Горным улусом действует лесной пожар в 60 км от Якутска. Ближайший населенный пункт — село Маган, которое находится в 14 км от столицы. «Мы сформировали отряд добровольцев из числа сотрудников окружной администрации и подведомственных учреждений. Выехали на место вместе с жителями Магана», — сказал мэр города Евгений Григорьев. Также сообщил, что идет работа по сдерживанию огня. Всего на месте работают 45 человек, три трактора и два водовоза. Бойцы обеспечены ранцами, респираторами и всем необходимым инвентарем.
Также Григорьев объяснил, что задымленность в Якутске связана с дымом от пожаров в Намском районе. В ближайшие дни, пока ветер сохраняет направление, дым будет оставаться в городе. Чтобы хоть
11 августа, состоялся телефонный разговор Главы Якутии Айсена Николаева и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По поручению министра в регион будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления.
Также 11 августа стало известно о гибели человека в результате пожаров. По предварительным данным, работник одного из дорожных предприятий погиб при тушении верхового лесного пожара в Чурапчинском районе вблизи села Мугудай. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким и призвал уделить особое внимание безопасности добровольцев, работающих на тушении лесных пожаров.
Вечером 12 августа аэропорт Якутск сообщил, что работает в условиях ограниченной видимости. Метеорологическая видимость сократилась до 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку. В
Николай Борисов, Якутск