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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Огонь приблизился к Якутску. Лесной пожар подошел на расстояние 60 км к столице республики

Дым от лесных пожаров опять накрыл Якутск, аэропорт которого приостановил прием и отправку воздушных судов из-за задымления. Лесной пожар дошел до границы Якутска с Намским улусом и находится в 60 км от столицы республики. В регион едут специалисты Минздрава России, которые помогут оценить влияние дыма от лесных возгораний на здоровье жителей республики.

Источник: РИА "Новости"

По информации, обнародованной министром экологии региона Сахамином Афанасьевым на брифинге оперативного штаба по тушению лесных пожаров утром, 12 августа, на территории республики действуют 168 лесных пожаров.

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За сутки локализовано семь природных пожаров, ликвидировано — 13, обнаружено — девять новых. В тушении возгораний участвуют 4816 человек и 706 единиц техники. Вчера в республику прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 200 человек, из которых 126 человек находятся в Мирном, 26 человек в поселке Полярный Мирнинского района.

Между тем на территории городского округа Якутск и границе с Намским и Горным улусом действует лесной пожар в 60 км от Якутска. Ближайший населенный пункт — село Маган, которое находится в 14 км от столицы. «Мы сформировали отряд добровольцев из числа сотрудников окружной администрации и подведомственных учреждений. Выехали на место вместе с жителями Магана», — сказал мэр города Евгений Григорьев. Также сообщил, что идет работа по сдерживанию огня. Всего на месте работают 45 человек, три трактора и два водовоза. Бойцы обеспечены ранцами, респираторами и всем необходимым инвентарем.

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Мэр подчеркнул, что 60 км — это расстояние, на котором нужно держать огонь, и силы брошены на то, чтобы не допустить приближения огня к Якутску, потому что рядом есть дачи, дома, угодья.
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Также Григорьев объяснил, что задымленность в Якутске связана с дымом от пожаров в Намском районе. В ближайшие дни, пока ветер сохраняет направление, дым будет оставаться в городе. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, в Якутске проводится аэрация — процесс полива наиболее загруженных улиц. Отметим, что, по данным лабораторного мониторинга атмосферного воздуха Роспотребнадзором, на 14 часов 12 августа в 65 пробах из 143, сделанных на территории республики, выявлено превышение ПДК химических веществ.

11 августа, состоялся телефонный разговор Главы Якутии Айсена Николаева и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По поручению министра в регион будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления.

Специалисты федеральных центров Минздрава России также помогут оценить влияние дыма от лесных пожаров на здоровье жителей республики.
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Также 11 августа стало известно о гибели человека в результате пожаров. По предварительным данным, работник одного из дорожных предприятий погиб при тушении верхового лесного пожара в Чурапчинском районе вблизи села Мугудай. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким и призвал уделить особое внимание безопасности добровольцев, работающих на тушении лесных пожаров.

Вечером 12 августа аэропорт Якутск сообщил, что работает в условиях ограниченной видимости. Метеорологическая видимость сократилась до 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку. В пресс-службе аэропорта заявили, что задержано 18 рейсов. За текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 — по центральному расписанию.

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Николай Борисов, Якутск

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