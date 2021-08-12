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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы объявили о захвате Кандагара

Движение «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) заняло Кандагар, второй по величине город Афганистана, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter. Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару.

Источник: Reuters
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Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году, тогда мулла Накибулла сдал город без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

В это же время «Талибан» также взял главный офис полиции Герата, третьего города страны, сообщает корреспондент AFP. По его словам, штаб-квартира была взята без сопротивления, и талибы захватили «десятки военной техники, вооружения и боеприпасов». Талибы подтвердили «РИА Новости», что захватили штаб полиции Герата.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла назвал обстановку в стране критической. Во время встрече по Афганистану в катарской Дохе, «достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой» (цитата по «Интерфаксу»).

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента США и НАТО. Источники Reuters и The Washington Post сообщали, что разведка США оценивает сроки захвата талибами Кабула в 90 дней. Комментируя сообщения СМИ, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия полагается на оценки ЦРУ, так как «все, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания США».

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