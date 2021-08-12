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19:45 (мск), источник: Известия
В Турции заявили о взятии под контроль всех лесных пожаров в стране
Все лесные пожары в Турции взяты под контроль, заявил 12 августа министр лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
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«Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль», — написал он на своей странице в Twitter.
С конца июля в Турции бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек.1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.
В тот же день под контроль был взят пожар в Бодруме,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.
Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».