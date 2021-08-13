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05:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Погромы в столице Турции: местные жители напали на сирийских беженцев

Десятки разгневанных турок вечером в среду громили в Анкаре магазины и машины, принадлежащие беженцам из Сирии. Столкновения начались после драки между турецкой и сирийской молодежью, в ходе которой 18-летний турок Эмирхан Ялчин получил смертельный удар ножом и еще один был ранен. Двое подозреваемых сирийцев взяты под стражу.

Источник: Reuters

На фото и видео в соцсетях видны кричащие люди, которые прорывались через полицейские кордоны, разбивали и жгли машины и бросали камни в витрины и окна домов.

Как передает агентство Рейтер, стражи порядка стреляли в воздух. 76 участников беспорядков задержаны.

На следующее утро офис губернатора Анкары заявил, что «благодаря выдержке граждан и усилиям полиции» беспорядки удалось прекратить.

Район Алтындаг, где случились волнения, патрулируется усиленными нарядами, все магазины в нем в четверг были закрыты.

Власти призывают граждан не обращать внимания на провокационные призывы в «Твиттере» и заявляют о намерении возбудить уголовные дела против их авторов.

В Турции скопилось 3,7 млн беженцев из соседней Сирии. Около 10% из них живут в лагерях на юго-востоке страны, остальные устроились самостоятельно.

По соглашению с Евросоюзом от 2016 года Турция получила на их обустройство 6 млрд евро и должна получить еще 3,5 млрд. Президент Эрдоган оценил расходы своей страны на беженцев в 30 млрд долларов.

Турция занимает первое место в мире по числу беженцев, приняв у себя порядка 15% от их общего количества.

Высказываются опасения, что в случае захвата власти в Афганистане талибами (организация признана экстремистской и запрещена в России) к сирийским беженцам добавятся афганские.

Опросы общественного мнения показывают рост антииммигрантских настроений.

Оппозиционная Республиканская партия в июле заявила, что отправит всех беженцев домой, если победит на выборах в 2023 году.

Призывы к спокойствию

Насилие осудили все политические силы Турции.

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Лейла Шахин Уста написала в «Твиттере»: «Нападать на невинных детей — бессовестно. Преступление, совершенное одним человеком, не может быть приписано другим. Виновный понесет заслуженное наказание. Не дадим нарушить наше единство».

Председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил: «Мы решим проблему беженцев, но сделаем это со здравым смыслом. Мы проводим наших гостей с барабанами и кларнетами. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие».

Штаб-квартира левой Демократической партии народов Турции считает, что «насилие достигло точки, когда все слои общества и политические силы должны объединиться, чтобы прежде всего защитить право каждого на безопасную жизнь».

Председатель Партии демократии и прогресса Али Бабаджан призвал всех граждан «руководствоваться здравым смыслом», а ее депутат от Стамбула Мустафа Енероглу написал в «Твиттере»: «Действия преступника не имеют отношения к его семье, племени или нации».

«Какие наши традиции велят по ночам швырять камни в дома? — возмутился председатель турецкого Общества Красного Полумесяца Керем Киник. — Давайте загасим это пламя. Оно никому не принесет пользы».

Киник разместил в «Твиттере» фото ребенка с окровавленным лицом, раненного осколками разбитого окна. По его словам, многие сирийцы сейчас обращаются в Общество Красного Полумесяца, опасаясь за своих детей.

Не на пустом месте

В районе с населением около 50 тысяч человек в двух кварталах компактно проживает порядка 10 тысяч сирийцев.

Корреспондент Би-би-си в Анкаре Фунданур Озтурк утром в четверг поговорил с его обитателями. По их словам, напряженность зрела давно.

Они говорят, что сирийских лавочников стало слишком много, что они не платят налогов, за счет этого продают товары дешевле и разоряют местных торговцев.

Один из немногих, по его словам, турецких владельцев магазинов в районе по имени Айдын сказал журналисту Би-би-си: «Некоторые сирийцы являются моими соседями 7−8 лет. Среди них есть и очень хорошие, и очень плохие, но они занимаются почти исключительно торговлей, и взяли ее в свои руки».

«Они не платят налоги, а муниципалитет и губернатор потворствуют этому», — уверен другой житель района.

Некоторые жители Алтындага считают, что туркам следует пенять на себя.

«Да, пусть они уйдут, но мы сами виноваты в этой ситуации, — сказала одна женщина. — Это мы ради денег сдали им дома и магазины».

«Если вам не нравятся сирийцы, почему вы сдаете им в аренду свой магазин? — заявил другой. — Некоторые заламывают непомерные цены за неприспособленные помещения, в которых животные не могут жить».

Третий заметил, что ничего не имеет против своего соседа-сирийца, и депортировать следует только непосредственных участников драки.

Турки также обвиняют сирийцев в склонности к насилию и криминалу.

«Это не первый случай, — заявил мужчина, сидевший в садике возле своего дома. — Несколько лет назад один человек у нас тоже умер от удара ножом».

Таксист на стоянке рассказал недавнюю историю. Его товарищ случайно толкнул машиной на малой скорости сирийского мальчика. Тот не пострадал и сразу же встал. Тем не менее к месту происшествия сбежалось около 50 сирийцев. Хотя отец мальчика сказал им, что ничего не случилось, они разгромили машину и избили водителя.

Один из двоюродных братьев погибшего Эмирхана Ялчина сказал: «Мы больше не хотим, чтобы сирийцы были здесь. Если власти не могут их выпроводить, мы сами это сделаем».

Дурсун, отец 18-летней девушки, подруги Ялчина, сказал, что его дочь вполне могла погибнуть, если бы не рассталась со своим парнем за полчаса до роковой драки.

«Мы боимся находиться в парке, особенно с детьми. Сирийцы приходят большими группами и сидят с кальянами. Им ничего нельзя сказать, они без ножей не ходят», — пожаловался он.

«Когда они прибыли к нам, я дал им ковры, кресла и матрасы из моего дома. Мы все поддерживали их, потому что они спасались от войны и сильно натерпелись. Но за последние пять лет они не принесли пользы ни одному гражданину Турции», — говорит Дурсун.

По словам еще одного жителя, он уже четыре месяца не может найти арендатора-турка, но ни за что не сдаст квартиру сирийцам, хотя те предлагают хорошие деньги.

«Нам никогда не было так неуютно. В их стране больше нет войны, пусть они уходят», — заявил он.

Несколько турецких женщин сказали корреспонденту Би-би-си, что стараются не выходить из дома в одиночку из-за развязного поведения молодых сирийских мужчин «в спортивных костюмах и коротких шортах».

Теперь ходить по улицам боятся сирийцы. За несколько часов Фунданур Озтурк встретил лишь одного — разносчика хлеба.

«Когда я вчера пришел с работы, в мое окно бросили камень, потом разбили мою машину. Я ничего не знал о той драке, у меня вообще нет знакомых турок», — поведал он.

Главную претензию к сирийцам сформулировал житель Алтындага Адем Шанлы.

«Они не могут адаптироваться здесь, они живут своей жизнью. Они превратили это место в Алеппо или в Дамаск. Это мы стали беженцами!» — заявил он.

Впрочем, все собеседники журналиста Би-би-си признавались, что и сами не стремятся общаться с сирийскими соседями.

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