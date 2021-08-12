При взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек

«Двенадцать пострадавших ориентировочно», — сказал дежурный городской станции скорой помощи.
Одна из пострадавших в результате взрыва газа в маршрутном такси в центре Воронежа находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени, уточнил представитель городской службы скорой медицинской помощи.
Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего. Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.
Дежурный заявлял ранее, что двоих пострадавших доставили в ожоговый центр. «Двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы», — сказал он.
«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — добавил он.
ЧП произошло в центре Воронежа. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.