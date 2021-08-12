Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 августаКатастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM, освящение Успенского собора в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
1010 арок, которые стали символами своих городов
21:48 (мск), источник: ТАСС

При взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек

ТАСС, 12 августа. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в маршрутном такси в центре Воронежа. Об этом ТАСС в четверг сообщили в городской станции скорой помощи.

«Двенадцать пострадавших ориентировочно», — сказал дежурный городской станции скорой помощи.

Одна из пострадавших в результате взрыва газа в маршрутном такси в центре Воронежа находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени, уточнил представитель городской службы скорой медицинской помощи.

Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего. Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.

Дежурный заявлял ранее, что двоих пострадавших доставили в ожоговый центр. «Двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы», — сказал он.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — добавил он.

ЧП произошло в центре Воронежа. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.

 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Талибы объявили о захвате Кандагара
Лавров вступил с президентом Белоруссии в заочный спор по Крыму
Назвавшему русских «свиньями» экс-послу запретили въезд в Россию
ВОЗ озвучила вероятное место начала распространения COVID-19
На Таймыре на дне реки нашли больше тысячи оленьих туш
Ученые заявили о накрывшей Байкал черной пленке
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
Маше Кончаловской уже 22 года, из них 8 она в коме
Леди
Самые красивые российские олимпийцы, которые нас удивили (фото) Кого из участников Олимпиады в Токио обсуждают до сих?
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь