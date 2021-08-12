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12 августа, источник: Коммерсантъ

Уволенных в связи с уголовным делом генералов восстановят на службе для пенсии

12 августа стало известно, что заключением мировых соглашений между МВД и бывшими руководителями следственного департамента полицейского ведомства может закончиться разбирательство об их восстановлении на службе. Рассматривая жалобу генерал-майора юстиции в отставке Александра Краковского, Мосгорсуд предложил ответчику — МВД — подготовить мировую с истцом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В марте в удовлетворении иска о восстановлении на службе Александру Краковскому отказал Тушинский райсуд. Его решение генерал-майор обжаловал в Мосгорсуде, который предложил ответчику пойти на мировую с истцом. Представитель министерства, принимавший участие в заседании, попросил время на консультации со своим руководством, поскольку уволен из правоохранительных органов генерал был главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Заседание, на котором может быть поставлена точка в споре, пройдет 18 августа.

Отметим, что генерал Краковский хочет не только восстановиться на службе, но и получить компенсацию в размере 1 млн руб.

Заместители начальника следственного департамента (СД) МВД генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков были освобождены от занимаемых должностей указом президента, а затем вместе со следователем по особо важным делам Александром Брянцевым по отрицательным мотивам уволены из МВД. Поводом для этого послужило их уголовное преследование: высокопоставленных следователей заподозрили в злоупотреблении полномочиями, благодаря которому была смягчена мера пресечения застройщику Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве, и освобождена из-под арестов недвижимость.

Однако в Генпрокуратуре отказались утверждать обвинение по делу, придя после изучения материалов к выводу, что не представлено убедительных доказательств вины генералов и следователя-полковника. Кроме того, по некоторым данным, надзорный орган обнаружил и нарушения порядка увольнения фигурантов расследования. По закону их должны были отстранить от службы, снять с занимаемых должностей указом президента, а затем зачислить в кадровый резерв ведомства. Из органов же уволить уже после обвинительного приговора суда.

По данным источников «Ъ», близких к фигурантам дела, поскольку их места в следственном департаменте МВД давно заняты, ушел и их бывший начальник — замглавы МВД Александр Романов, поэтому они просто хотят формально вернуться на службу, чтобы потом уволиться по выслуге лет.

О том, что именно так будут развиваться события, свидетельствует и восстановление Мосгорсудом на службе начальника отдела СД МВД Андрея Мецгера, которого уволили по отрицательным мотивам в связи с этим скандалом. При этом полковник Мецгер проходил по уголовному делу своих коллег лишь свидетелем.

Николай Сергеев

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