СМИ назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже

«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что для установления причин взрыва будут проводиться дополнительные экспертизы.
По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых средств на месте происшествия не выявлено, добавил источник ТАСС. Источник «Интерфакса» тоже отметил, что эксперты не нашли следов бризантных взрывчатых веществ — то есть, способных при взрыве производить разрушение прилегающей среды.
Версия теракта как причины взрыва автобуса не подтверждается, утверждает источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах, который побывал на месте происшествия. Он сообщил, что поражающих элементов не обнаружено, а характерных проникающих отверстий в автобусе нет.
«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — отметил источник RT в правоохранительных органах.
Число пострадавших от взрыва автобуса достигло 18 человек, сообщил в пятницу ночью Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева. Одна из пострадавших, у которой взрывом оторвало нижнюю треть голени, умерла в реанимации.
Вечером 12 августа «РИА Новости» сообщило со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, что трое пострадавших были в тяжелом состоянии (в реанимации, один был в операционной), пятеро — в состоянии средней тяжести, двое были «ближе к удовлетворительному», а еще двоим госпитализация не потребовалась.