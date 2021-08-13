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09:49 (мск), источник: Известия

Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом

Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110−111 м, у него отломана хвостовая часть. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110−111 м, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

После ЧП власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум на выходные, уточнил губернатор.

Ранее в этот день поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8−9 м.

С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

Два члена экипажа вертолета находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как уточняли медики, у одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета. Росавиация намерена провести внеплановую проверку авиакомпании.

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