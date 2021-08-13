В результате взрыва в ПАЗе в центре Воронежа пострадало около 20 человек, двое умерли

Вечером 12 августа в центре Воронежа на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ № 10а. В момент ЧП в него заходили люди. По словам очевидцев, взрыв был очень громким. Судя по видеозаписям, вспышка в эпицентре взрыва была достаточно продолжительной, а после нее образовалось большое количество белого дыма, что характерно, например, для срабатывания СВУ на основе селитры. В самом автобусе была сорвана крыша, выбиты стекла и двери.
Пострадали, по разным данным, от 17 до 21 человека. Двое находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Восемь — в состоянии средней тяжести. Женщина, получившая травматическую ампутацию ног, умерла в реанимации. Взрывом у нее оторвало часть голени. На следующий день после трагедии губернатор сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина.
Обшивку автобуса вместе с крышей сорвало с каркаса и вывернуло наизнанку, при этом кабина водителя осталась почти целой — он не пострадал и сразу на месте инцидента заявил журналистам, что ПАЗ был дизельным и что газ в нем взорваться не мог.
Осколки стекол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски. Оглушительный взрыв собрал на месте происшествия, по подсчетам «Ъ-Черноземье», до 1 тыс. горожан, которые пререкались с полицейскими в оцеплении, пытаясь подойти ближе к остову автобуса.
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«Плюс еще одна фобия», — сказал местный житель, оказавшийся на месте вскоре после взрыва. Он, как и еще несколько собеседников «Ъ-Черноземье», был уверен, что причиной трагедии все-таки стало кустарное газовое оборудование, которое транспортные компании устанавливают на старые машины, стремясь сэкономить.
Другие горожане планировали, как повести себя в такой ситуации: «Если едешь, то нужно садиться как можно ближе к водителю, потому что баллоны ставят сзади, там точно зацепит». «А в новых автобусах может бахнуть кондиционер, там он стоит спереди и наоборот нужно только сзади ездить», — поддался панике третий воронежец.
Спустя час после взрыва на соседних остановках толпились сотни воронежцев, которые не могли попасть в свои районы. Они пытались вызвать резко подорожавшее такси или идти пешком. К остановкам подъезжали ПАЗы других маршрутов, но садиться в них никто не решался, и они абсолютно пустыми уезжали дальше.
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После ЧП улицы в районе взрыва были перекрыты, на месте работали более 15 экипажей полиции, Росгвардии, ППС, ДПС, два пожарных расчета, а также сотрудники ФСБ. Собеседники «Ъ» в профильных службах не стали раскрывать никакой информации о своей работе, отметив, что отрабатывают разные версии произошедшего. Первой озвученной в СМИ версией был взрыв газовых баллонов в автобусе.
Версия теракта не подтверждается. Поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет«, — сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, побывавший на месте трагедии.
По данным ТАСС, техническая версия происшедшего рассматривается как основная.
Собеседник в компании-перевозчике ООО «АТП-1», которая обслуживала автобус, рассказал «Ъ», что транспортное средство было выпущено в 2016 году. Оно не было оборудовано газовыми баллонами и работало на дизельном топливе. Он обратил внимание на то, что на месте взрыва был «сильно раскурочен асфальт».
На место происшествия прибыл прервавший отпуск губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. По его поручению проводится проверка всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа: с пятницы на всех конечных остановках будут организованы проверки пассажирского транспорта, а водители будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств. Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших.
А уже поздним вечером в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (ч.2 ст. 238 УК РФ), отметив, что глава ведомства Александр Бастрыкин, взявший расследование ЧП под свой контроль, отправил в Воронеж опытных следователей и криминалистов. Впоследствии квалификация уголовного дела может измениться.
Сергей Толмачев, Сергей Калашников, Воронеж