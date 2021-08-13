Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 августаГибель столицы империи ацтеков, начало сооружения Берлинской стены, день рождения лидера кубинской революции и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
10:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В результате взрыва в ПАЗе в центре Воронежа пострадало около 20 человек, двое умерли

В четверг вечером в центре Воронежа произошел взрыв в пассажирском автобусе. Пострадало около 20 человек, двое из которых были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Двое скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль, отправив на место лучших следователей и криминалистов. Региональные власти организовали проверки пассажирского транспорта и призывают пользователей обращать внимание на посторонние предметы в салонах.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Вечером 12 августа в центре Воронежа на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ № 10а. В момент ЧП в него заходили люди. По словам очевидцев, взрыв был очень громким. Судя по видеозаписям, вспышка в эпицентре взрыва была достаточно продолжительной, а после нее образовалось большое количество белого дыма, что характерно, например, для срабатывания СВУ на основе селитры. В самом автобусе была сорвана крыша, выбиты стекла и двери.

Пострадали, по разным данным, от 17 до 21 человека. Двое находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Восемь — в состоянии средней тяжести. Женщина, получившая травматическую ампутацию ног, умерла в реанимации. Взрывом у нее оторвало часть голени. На следующий день после трагедии губернатор сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина.

Обшивку автобуса вместе с крышей сорвало с каркаса и вывернуло наизнанку, при этом кабина водителя осталась почти целой — он не пострадал и сразу на месте инцидента заявил журналистам, что ПАЗ был дизельным и что газ в нем взорваться не мог.

Осколки стекол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски. Оглушительный взрыв собрал на месте происшествия, по подсчетам «Ъ-Черноземье», до 1 тыс. горожан, которые пререкались с полицейскими в оцеплении, пытаясь подойти ближе к остову автобуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Плюс еще одна фобия», — сказал местный житель, оказавшийся на месте вскоре после взрыва. Он, как и еще несколько собеседников «Ъ-Черноземье», был уверен, что причиной трагедии все-таки стало кустарное газовое оборудование, которое транспортные компании устанавливают на старые машины, стремясь сэкономить.

Другие горожане планировали, как повести себя в такой ситуации: «Если едешь, то нужно садиться как можно ближе к водителю, потому что баллоны ставят сзади, там точно зацепит». «А в новых автобусах может бахнуть кондиционер, там он стоит спереди и наоборот нужно только сзади ездить», — поддался панике третий воронежец.

Спустя час после взрыва на соседних остановках толпились сотни воронежцев, которые не могли попасть в свои районы. Они пытались вызвать резко подорожавшее такси или идти пешком. К остановкам подъезжали ПАЗы других маршрутов, но садиться в них никто не решался, и они абсолютно пустыми уезжали дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

После ЧП улицы в районе взрыва были перекрыты, на месте работали более 15 экипажей полиции, Росгвардии, ППС, ДПС, два пожарных расчета, а также сотрудники ФСБ. Собеседники «Ъ» в профильных службах не стали раскрывать никакой информации о своей работе, отметив, что отрабатывают разные версии произошедшего. Первой озвученной в СМИ версией был взрыв газовых баллонов в автобусе.

Версия теракта не подтверждается. Поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет«, — сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, побывавший на месте трагедии.

По данным ТАСС, техническая версия происшедшего рассматривается как основная.

Собеседник в компании-перевозчике ООО «АТП-1», которая обслуживала автобус, рассказал «Ъ», что транспортное средство было выпущено в 2016 году. Оно не было оборудовано газовыми баллонами и работало на дизельном топливе. Он обратил внимание на то, что на месте взрыва был «сильно раскурочен асфальт».

На место происшествия прибыл прервавший отпуск губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. По его поручению проводится проверка всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа: с пятницы на всех конечных остановках будут организованы проверки пассажирского транспорта, а водители будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств. Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших.

А уже поздним вечером в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (ч.2 ст. 238 УК РФ), отметив, что глава ведомства Александр Бастрыкин, взявший расследование ЧП под свой контроль, отправил в Воронеж опытных следователей и криминалистов. Впоследствии квалификация уголовного дела может измениться.

Сергей Толмачев, Сергей Калашников, Воронеж

 Оскорбившему русских послу запретили въезд в Россию
Лавров вступил с Лукашенко в острый спор по Крыму
Собянин отменил требование об удаленной работе 30% сотрудников
Упавший в озеро на Камчатке Ми-8 обнаружили на глубине 110 м
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Участник Олимпиады из России сдал положительный тест на допинг
Миллиардер Рыболовлев выиграл на новой яхте регату в Ла-Манше
Карпин о будущем Дзюбы в сборной: «Был капитаном»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Hi-Tech
В стене дома нашли секретный тайник времен Второй мировой войны. Что внутри Показываем фото
Горячие темы на Авто
Сколько может стоить сейчас навес из металла, чтоб выдерживал снегопады? 175
Неэкстремисткая тема. 115
И ещё раз о кандидатах на премию Дарвина 105
Об интернете. Информация к размышлению. 93
Кино
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
5-летняя дочь Бородиной покрасила волосы, смутив соцсети (фото) Подписчики звезды не оценили ее лояльность к смене имиджа ребенка
Леди
Самые красивые российские олимпийцы, которые нас удивили (фото) Кого из участников Олимпиады в Токио обсуждают до сих?
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь