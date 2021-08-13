Камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве. Он утверждал, что стрелял в медведя

Изначально дело расследовалось по статье «причинение смерти по неосторожности», однако, как заявила в пятницу представитель регионального управления СКР Ольга Дружинина, «следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве».
По решению суда Редькин находился под домашним арестом, но после переквалификации обвинения ему могут ужесточить меру пресечения. По части 1 статьи 105 УК ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
Вместе с тем в Следственном комитете проверяют версию обвиняемого о причинении смерти по неосторожности, сказала Дружинина.
Вечером 2 августа в районе поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе был ранен 30-летний мужчина, он умер в больнице.
В распространенном для СМИ заявлении он утверждал, что стал «невольным участником» трагедии.
«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал он.
У погибшего остались жена и двое детей.
После признания Редькин был задержан. Суд Петропавловска-Камчатского отправил его под домашний арест, поскольку причинение смерти по неосторожности, в чем его поначалу подозревали, по российскому законодательству относится к преступлениям небольшой тяжести. Местный президиум политсовета «Единой России» решил исключить депутата из партии.
Согласно рейтингу журнала Forbes, Редькин занимает 20-е место в рейтинге самых богатых российских госслужащих и депутатов. В 2021 году его доходы составили 715,7 млн рублей (9,74 млн долларов).
По данным СПАРК-Интерфакс, Редькин вместе с супругой владеет 50% ООО «Витязь-Авто». Компания занимается выловом и переработкой рыбы. Помимо этого, она может торговать различными товарами — от хлебобулочных изделий до косметики. В 2020 году ее выручка составила почти 5,4 млрд рублей, а прибыль — около 1,1 млрд рублей.
Редькину также принадлежат несколько туристических компаний, половина акций компании «Вертолеты Камчатки» и почти половина акций авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолет которой накануне потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке.