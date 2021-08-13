Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
10Названы необычные рекорды аэропортов мира
15:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве. Он утверждал, что стрелял в медведя

Депутату и крупному предпринимателю Игорю Редькину, застрелившему человека в районе местной свалки, предъявили обвинение в убийстве, сообщило управление СКР по Камчатскому краю. Сам Редькин утверждал, что убил человека по ошибке, думая, что стреляет в медведя.

Источник: Законодательное собрание Камчатского края

Изначально дело расследовалось по статье «причинение смерти по неосторожности», однако, как заявила в пятницу представитель регионального управления СКР Ольга Дружинина, «следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве».

По решению суда Редькин находился под домашним арестом, но после переквалификации обвинения ему могут ужесточить меру пресечения. По части 1 статьи 105 УК ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Вместе с тем в Следственном комитете проверяют версию обвиняемого о причинении смерти по неосторожности, сказала Дружинина.

«В сумерках выстрелил по медведю»

Вечером 2 августа в районе поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе был ранен 30-летний мужчина, он умер в больнице.

Спустя неделю депутат Редькин взял на себя ответственность за случившееся.

В распространенном для СМИ заявлении он утверждал, что стал «невольным участником» трагедии.

«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал он.

У погибшего остались жена и двое детей.

После признания Редькин был задержан. Суд Петропавловска-Камчатского отправил его под домашний арест, поскольку причинение смерти по неосторожности, в чем его поначалу подозревали, по российскому законодательству относится к преступлениям небольшой тяжести. Местный президиум политсовета «Единой России» решил исключить депутата из партии.

Новость
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом

Согласно рейтингу журнала Forbes, Редькин занимает 20-е место в рейтинге самых богатых российских госслужащих и депутатов. В 2021 году его доходы составили 715,7 млн рублей (9,74 млн долларов).

По данным СПАРК-Интерфакс, Редькин вместе с супругой владеет 50% ООО «Витязь-Авто». Компания занимается выловом и переработкой рыбы. Помимо этого, она может торговать различными товарами — от хлебобулочных изделий до косметики. В 2020 году ее выручка составила почти 5,4 млрд рублей, а прибыль — около 1,1 млрд рублей.

Редькину также принадлежат несколько туристических компаний, половина акций компании «Вертолеты Камчатки» и почти половина акций авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолет которой накануне потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Что мы увидели в захваченной талибами части Афганистана: их режим мягче ...
“Спецслужбы приходят на стендапы”. Комики - о рисках и самоцензуре после...
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух
Певицу МакSим выписывают из больницы
Керчь готовится к эвакуации жителей из-за надвигающегося потопа
Троим жителям Франции, собравшим 96 кг черники, грозит тюрьма
Как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Новости партнеров
Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему РФ
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Дзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?
Горячие темы на Авто
Сколько может стоить сейчас навес из металла, чтоб выдерживал снегопады? 175
И ещё раз о кандидатах на премию Дарвина 120
Неэкстремисткая тема. 115
Об интернете. Информация к размышлению. 98
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Семья отсудила 4,5 млн за нарушения при родах 16-летней давности Беременной женщине не сделали кесарево сечение
Леди
Леонид Агутин взбудоражил публику голым торсом Артист впечатлил фанатов новым фото
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь