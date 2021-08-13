Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать взрыв в Воронеже

Уголовное дело, которое возбудили по факту взрыва в автобусе в Воронеже, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили о создании следственно-оперативной группы, которая будет заниматься расследованием. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.
Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. В результате взрыва пострадали 19 человек, двое из которых позднее скончались в реанимации.
Причина взрыва пока точно не названа, но источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. Представитель перевозчика сообщил, что автобус был оборудован дизельным, а не газовым двигателем.
На месте происшествия не нашли поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сказали РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».
По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).