17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нефтяное пятно заметили у курортного поселка под Анапой
Но отдыхающих это не слишком смущает
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В соцсетях появилось видео, снятое фотографом Юрием Озаровским в поселке Сукко под Анапой, на котором отчетливо видна нефтяная пленка в море возле берега.
Автор ролика отмечает, что маслянистое радужное пятно волнами постепенно прибивает прямо к пляжу, а его площадь составляет несколько десятков квадратных метров. Юрий предположил, что пятно в воде — это часть нефти, разлившейся пару дней назад под Новороссийском.
Отдыхающих этот факт, кажется, не смущает. В ролике видно, как люди спокойно плавают прямо в маслянистых разводах.
Напомним, 7 августа в порту Новороссийска во время загрузки танкера Minerva Symphony с греческим флагом произошел разлив нефти. Изначально сообщалось о 200 квадратных метрах загрязненной площади, но позже Институт космических исследований РАН оценил масштаб катастрофы в 80 квадратных километров.
11 августа работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой также заметили масляные пятна в воде. Об этом они сообщили на своей официальной странице в соцсетях.
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль дело о разливе нефти у Новороссийска.
Акватория и берег Черного моря после разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сейчас чистые, загрязнений не обнаружено, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань.
Екатерина Гура