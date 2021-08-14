Стыковщиков космических кораблей обвинили в махинациях на земле

Уголовное дело, фигурантами которого стали Константин Егоров и гендиректор ООО «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев, было возбуждено Четвертым управлением МВД, расследующим преступления в ОПК, в марте этого года по признакам ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Вначале расследование велось в отношении неустановленных лиц, а недавно в нем появились и конкретные фигуранты.
По версии следствия, в 2018 году НИИ ТП был заключен контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы» (НИИ входит в состав РКС). Предприниматели, в свою очередь, организовали поставки из США, однако из-за того, что пришлось действовать в обход санкций, исполнение договора затянулось. Тем не менее, как отмечает представитель ООО, контракт был полностью выполнен. Причем для этого институтом использовался не бюджетный, а коммерческий счет.
Однако, считают в МВД, за детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн руб., а сами они стоили всего 40 млн. Отметим, что основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление представителей НИИ в полицию, а доказательством предполагаемых махинаций стало исследование, проведенное специалистом, которого привлек институт.
Господа Егоров и Авдеев свою вину не признают, полагая, что это была обычная, одна из сотен, сделок НИИ ТП с коммерческими партнерами. Причем, добившись возбуждения уголовного дела, институт подал в арбитраж на своего коммерческого партнера, требуя, чтобы он выплатил более 185 млн руб.
Аналогичный иск заявлен и в рамках уголовного дела, где НИИ ТП признан потерпевшей стороной. Таким образом, считают представители обвиняемых, потерпевшая сторона, получив оплаченные детали, рассчитывает дважды вернуть их стоимость.
Отметим, что господин Авдеев, как бывший военнослужащий внутренних войск МВД, содержится в СИЗО для правоохранителей и силовиков. Для погашения ущерба следствие арестовало активы обвиняемых, оцениваемые примерно в сумму предполагаемого хищения. Если у господина Егорова это были личные объекты недвижимости, то у господина Авдеева — земля, записанная на его компанию.
Обжалуя аресты самих фигурантов, их защитники напомнили, что свою вину господа Егоров и Авдеев категорически отрицают, а меры пресечения связывают исключительно с тяжестью обвинения, по которому им грозит до десяти лет заключения. Представитель предпринимателя Авдеева отметил, что его клиент после возбуждения уголовного дела несколько раз выезжал за границу и всякий раз возвращался на родину, не собирается он бежать и сейчас.
В свою очередь, представители бывшего замдиректора НИИ ТП указывали, что суд не учел данные о личности обвиняемого. А именно что господин Егоров является доктором технических наук, изобретателем, лауреатом Государственной премии, имеет многочисленные награды, а в настоящее время находится на пенсии, поэтому никоим образом не может оказать давление ни на следствие, ни на потерпевшую сторону. Защита предлагала ограничиться в отношении ученого подпиской о невыезде или запретом определенных действий, а предпринимателя Авдеева перевести из СИЗО под домашний арест. Однако Мосгорсуд сохранил им прежние меры пресечения, не разрешив господину Егорову даже жизненно необходимые по версии защиты прогулки.
Следует отметить, что параллельно в связи с предполагаемыми махинациями в НИИ ТП расследуется еще одно уголовное дело — в отношении бывшего гендиректора АО Александра Люхина, который уволился по собственному желанию 31 мая этого года. По данным уже СКР, господин Люхин злоупотребил должностными полномочиями (ст. 285 УК), устроив на должность своего заместителя по финансам с ежемесячной зарплатой более чем 900 тыс. руб. Елену Горбачеву — подругу, не имевшую даже высшего и специального образования.
Источники «Ъ» не исключают, что расследования могут быть объединены, поскольку господин Люхин проходит свидетелем и по «полицейскому» делу о мошенничестве, но для этого нужно специальное решение прокуратуры. Пока же, по данным источника «Ъ», активные следственные действия не проводятся ни по одному из этих дел. Полицейский следователь ушел в отпуск, а господин Люхин, по некоторым данным, куда-то исчез.
В РКС от подробных комментариев воздержались, отметив, что по всем этим делам агентство активно сотрудничает с правоохранительными органами.
НИИ ТП разрабатывает и изготавливает, а также проводит полномасштабные испытания систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами; радиотехнических систем, используемых для стыковок аппаратов на орбите; систем и комплексов приема, обработки, распределения и доведения до потребителей информации дистанционного зондирования Земли и проч.