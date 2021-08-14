На дне камчатского озера нашли тела туристов с упавшего вертолета

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — уточняется в сообщении.
Сколько именно погибших удалось найти, в МЧС не указали. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что сам вертолет нашли на глубине 110−111 м с отломанных хвостом. Позднее в Следственном комитете сообщили, что «также обнаружено тело пассажирки».
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились три члена экипажа и 13 туристов, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, разбился утром 12 августа в Кроноцком заповеднике. Он упал в озеро, сотрудники заповедника успели на лодках спасти восемь человек.