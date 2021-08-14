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03:15 (мск), источник: РБК

На дне камчатского озера нашли тела туристов с упавшего вертолета

Несколько тел погибших при падении вертолета туристов обнаружили на дне камчатского Курильского озера. Об этом говорится на сайте краевого главка МЧС. Всего на борту было 16 человек, из них 13 туристов. Ранее сообщалось о спасении восьмерых.

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — уточняется в сообщении.

Сколько именно погибших удалось найти, в МЧС не указали. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что сам вертолет нашли на глубине 110−111 м с отломанных хвостом. Позднее в Следственном комитете сообщили, что «также обнаружено тело пассажирки».

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились три члена экипажа и 13 туристов, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, разбился утром 12 августа в Кроноцком заповеднике. Он упал в озеро, сотрудники заповедника успели на лодках спасти восемь человек.

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