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09:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бедствие в Турции: за пожарами — наводнения, почти 40 погибших

Едва Турция успела остановить лесные пожары на юге страны, как по ее северным районам ударили ливни и смертоносные паводки. По последним данным, погибли 38 человек.

Как сообщили вечером в пятницу турецкие спасательные службы, в районе Кастамону на южном берегу Черного моря погибли минимум 32 человека, еще шесть смертей подтверждены в соседнем Синопе.

Кроме того, многие считаются пока пропавшими без вести, но сколько их, власти до сих пор не уточняли.

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В регионе идет большая поисково-спасательная операция; в пятницу в Кастамону приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В регионе разрушены многие дома, мосты, дороги и оборваны линии электропередачи.

В разоренный паводком город Кастамону приехал президент Эрдоган (справа) | Источник: GETTY IMAGES

Турецкие спасатели только что сумели остановить распространение лесных пожаров на юге страны, в которых погибли восемь человек и из-за которых пришлось эвакуировать тысячи местных жителей и туристов с главных курортов средиземноморского побережья Турции.

В соседней с Турцией Греции тоже полыхали страшные лесные пожары, но в последние сутки их остановили долгожданные дожди.

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На севере Турции, в районе наводнений, пока эвакуированы более 1700 человек. Многих снимали вертолетами с крыш домов. Без электричества остались 330 деревень.

На этой неделе ООН выпустила большой доклад об изменении климата, в котором, в частности, говорится, что из-за повышения температуры атмосферы в мире все чаще будут случаться разные стихийные бедствия, причем в местах, где их раньше не бывало. Европа этим летом уже пережила и рекордную жару, и большие наводнения.

На гористом черноморском побережье Турции довольно часто случаются паводки, и только недавно там в наводнении погибли несколько человек, но то, что произошло на этой неделе, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.

На российском берегу — тоже потоп

Тем временем в 400−500 километрах на север от Кастамону и Синопа, на российском берегу Черного моря — тоже ливни и потоп.

Как сообщают местные власти, в ночь на субботу в Анапу были эвакуированы 450 человек из окрестных пансионатов и деревень, вода залила сотни домов.

В Анапе, Геленджике, Новороссийске и еще трех районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, а ливни, по прогнозам синоптиков, на выходных продолжатся и даже усилятся.

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