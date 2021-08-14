Талибы захватили провинцию Логар в 50 км от Кабула

Депутат из Логара Хома Ахмади рассказал AP, что талибы контролируют всю провинцию, в том числе ее столицу Пули-Алам. По его словам, к утру 14 августа боевики уже достигли района, находящегося в соседней провинции Кабул (там находится одноименная столица страны). О пострадавших или жертвах ничего не сообщается.
Боевики также начали штурм еще двух провинциальных центров: города Мазари-Шариф (столица провинции Балх на северо-западе Афганистана) и города Шаран (в провинции Пактика на юго-востоке). Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил, что вокруг Мазари-Шариф «продолжаются тяжелые бои».
«В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне вечером, 13 июля, более 2 тыс. талибов пыталась захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб (на северо-западе Афганистана). Правительственная армия отбросила боевиков, были убиты 27 талибов, еще 16 пострадали, заявили в пресс-центре национальной армии. К утру талибы возобновили штурм города.
На этой неделе «Талибан» взял под контроль три региональных столицы на юге Афганистана: Таринкот (провинция Урузган), Калат (Забуль) и Фирузкух (Гор). Боевики захватили Кандагар — столицу одноименной провинции Афганистана и второй по величине город в стране, а также Герат — третий по размеру город. Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военных США. Американская разведка считает, что талибы могут «изолировать» Кабул уже в ближайшие три дня.