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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы захватили провинцию Логар в 50 км от Кабула

Движение «Талибан» (запрещено в России) захватило провинцию Логар на юге Афганистана, сообщил AP местный чиновник. Логар находится в 50 км от Кабула. В общей сложности талибы контролируют уже больше половины из 34 региональных столиц в Афганистане, боевики также ведут штурм трех провинциальных центров.

Источник: Reuters

Депутат из Логара Хома Ахмади рассказал AP, что талибы контролируют всю провинцию, в том числе ее столицу Пули-Алам. По его словам, к утру 14 августа боевики уже достигли района, находящегося в соседней провинции Кабул (там находится одноименная столица страны). О пострадавших или жертвах ничего не сообщается.

Боевики также начали штурм еще двух провинциальных центров: города Мазари-Шариф (столица провинции Балх на северо-западе Афганистана) и города Шаран (в провинции Пактика на юго-востоке). Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил, что вокруг Мазари-Шариф «продолжаются тяжелые бои».

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«В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне вечером, 13 июля, более 2 тыс. талибов пыталась захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб (на северо-западе Афганистана). Правительственная армия отбросила боевиков, были убиты 27 талибов, еще 16 пострадали, заявили в пресс-центре национальной армии. К утру талибы возобновили штурм города.

На этой неделе «Талибан» взял под контроль три региональных столицы на юге Афганистана: Таринкот (провинция Урузган), Калат (Забуль) и Фирузкух (Гор). Боевики захватили Кандагар — столицу одноименной провинции Афганистана и второй по величине город в стране, а также Герат — третий по размеру город. Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военных США. Американская разведка считает, что талибы могут «изолировать» Кабул уже в ближайшие три дня.

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