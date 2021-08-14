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13:59 (мск), источник: ТАСС

Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева — главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщил ТАСС источник в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сказал собеседник агентства.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два человека.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.

10 августа следователи задержали главврача больницы. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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