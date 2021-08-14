15:43 (мск), источник: ТАСС
В Турции потерпел крушение пожарный самолет
АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел в субботу крушение на
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Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна.
Источник в российских силовых структурах сообщил, что упавший самолет не принадлежит МЧС России. «Этот Бе-200 не имеет отношения к МЧС России», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Турции в тушении лесных пожаров задействован один Бе-200 МЧС России. Также там работают самолеты Бе-200 Минобороны.