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15:43 (мск), источник: ТАСС

В Турции потерпел крушение пожарный самолет

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел в субботу крушение на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что упавший самолет не принадлежит МЧС России. «Этот Бе-200 не имеет отношения к МЧС России», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Турции в тушении лесных пожаров задействован один Бе-200 МЧС России. Также там работают самолеты Бе-200 Минобороны.

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