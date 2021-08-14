16:09 (мск), источник: ТАСС
В Минобороны РФ подтвердили, что самолет ведомства Бе-200 разбился в Турции
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/.
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«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», — сообщили в военном ведомстве.
Для выяснения причин, добавили в военном ведомстве, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
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