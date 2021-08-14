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17:24 (мск), источник: ТАСС

При крушении самолета Бе-200 Минобороны России в Турции погибли восемь человек

Самолет разбился 14 августа в районе населенного пункта Адана.

Источник: AFP 2021

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все находившиеся на борту самолета-амфибии Бе-200, разбившегося в Турции, погибли. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны России, самолет Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа 2021 года около 15:10 мск в районе населенного пункта Адана в Турции.

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