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04:59 (мск), источник: Известия

Восемь человек погибли в результате взрыва танкера в Ливане

Восемь человек погибли и около 100 пострадали в результате взрыва танкера в Ливане. Об этом сообщает Al Arabiya в Twitter в воскресенье, 15 августа.

Источник: AFP 2021

«По сообщениям СМИ, по меньшей мере восемь человек были убиты и до 100 получили ранения в результате взрыва танкера-газовоза в районе Тлейл в районе Ливана Аккар», — говорится в сообщении.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел химический взрыв, который разрушил морской порт города, 1000 домов на его территории и за ее пределами, тем самым оставив без жилья 300 тысяч граждан. 9 апреля немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки.

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