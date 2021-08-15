Талибы вошли в Кабул

Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия в Кабуле. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах. Талибы обещают, что мирные жители не пострадают, а военным обещана амнистия.
«Мы заявляем, что Исламский Эмират никому не будет мстить. Те, кто служил в армии и в администрации правительства Кабула, прощены и находятся в безопасности. Никто не получит ответных мер. Все должны оставаться в своих домах и не пытаться покинуть страну. Мы хотим, чтобы все афганцы видели себя частью исламской системы, которую мы создадим», — заявили лидеры политического крыла талибов в Twitter.
Тем временем силы талибов находятся в самом городе. Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.
Представитель «Талибана» сообщил Reuters, что движение не хочет, чтобы были ранены или убиты афганские мирные жители, но не объявляло прекращение огня.
Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил.
Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.
Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. В ночь на 15 августа по московскому времени президент США Джо Байден поручил направить еще 1 тыс. американских военных в Афганистан. При этом он сказал, что не намерен оставлять пятого президента США с войной в Афганистане, и дальнейшее присутствие войск не изменило бы ситуацию в стране.