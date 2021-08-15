Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скончалась актриса из фильма «Москва слезам не верит» На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая
Фоторепортажи
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы вошли в Кабул

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) входят в столицу Кабул со всех сторон. Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем. Лидеры политического крыла талибов объявили, что приостанавливают наступление, чтобы договорится о мирной сдачи города.

Источник: AP 2021

Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия в Кабуле. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах. Талибы обещают, что мирные жители не пострадают, а военным обещана амнистия.

«Мы заявляем, что Исламский Эмират никому не будет мстить. Те, кто служил в армии и в администрации правительства Кабула, прощены и находятся в безопасности. Никто не получит ответных мер. Все должны оставаться в своих домах и не пытаться покинуть страну. Мы хотим, чтобы все афганцы видели себя частью исламской системы, которую мы создадим», — заявили лидеры политического крыла талибов в Twitter.

Тем временем силы талибов находятся в самом городе. Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

Представитель «Талибана» сообщил Reuters, что движение не хочет, чтобы были ранены или убиты афганские мирные жители, но не объявляло прекращение огня.

Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил.

Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. В ночь на 15 августа по московскому времени президент США Джо Байден поручил направить еще 1 тыс. американских военных в Афганистан. При этом он сказал, что не намерен оставлять пятого президента США с войной в Афганистане, и дальнейшее присутствие войск не изменило бы ситуацию в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров сожалеет о решении «урегулировать ситуацию» силой
За право не видеть начальство можно и доплатить
Российские банки сообщили о нехватке монет
В Польше приняли «антисемитский» закон о реституции имущества
В РФ число смертей от COVID четвертый день подряд превышает 800
Рогозин не стал обвинять астронавтов NASA в повреждении «Союза»
Инфекционист назвал сроки появления новой мутации COVID-19
Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Новости партнеров
Очевидцы засняли, как разбился российский самолет в Турции
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Что на самом деле произошло с российским самолетом в Турции
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Горячие темы на Авто
Макаревич forever - 2 205
Ну чё, скоро выборы!!! 197
Дурью маюсь --- 128
И ещё раз о кандидатах на премию Дарвина 122
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 860
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 518
Одиночество 485
Леди
Леонид Агутин взбудоражил публику голым торсом Артист впечатлил фанатов новым фото
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь