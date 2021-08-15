11:24 (мск), источник: ТАСС
В России число смертей из-за коронавируса за сутки превышает 800 четвертый день подряд
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов
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Таким образом, число смертей
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В частности, в Москве за сутки выявили 1 954 случая заражения, в
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в России до 546 021.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 426, до 5 884 316. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,1% от общего числа заразившихся.
Ситуация в Москве
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 954 против 2 317 днем ранее, до 1 542 159. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.
За сутки в городе зарегистрировали 58 смертей