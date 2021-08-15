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11:24 (мск), источник: ТАСС

В России число смертей из-за коронавируса за сутки превышает 800 четвертый день подряд

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 816 против 819 днем ранее, до 170 499. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, число смертей из-за коронавируса в стране превышает 800 четвертый день подряд: в четверг стало известно о 808 умерших, в пятницу — о 815, в субботу — о 819 (это максимум с начала пандемии). Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,58%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей, в Санкт-Петербурге — 43, в Краснодарском крае и Иркутской области — по 35.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 624, до 6 600 836.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В частности, в Москве за сутки выявили 1 954 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 1 668, в Подмосковье — 1 359, в Нижегородской области — 539, в Свердловской — 526.

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Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в России до 546 021.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 426, до 5 884 316. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,1% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 954 против 2 317 днем ранее, до 1 542 159. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.

За сутки в городе зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса. Всего, по данным штаба, в столице с начала пандемии умерли 26 597, или 1,72%, заболевших.

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