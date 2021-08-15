14:18 (мск), источник: Известия
Число погибших при взрыве в Ливане увеличилось до 28 человек
Число жертв при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28. Об этом 15 августа сообщило агентство Al Arabiya.
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«28 человек погибли и 79 получили ранения на севере Ливана рано утром в воскресенье», — говорится в сообщении.
По информации представителей правоохранительных органов, на которые ссылается агентство,
Представители Красного Креста ведут поиски на месте происшествия. Как сообщили очевидцы, не все могут найти своих родных, находившихся там же в момент взрыва.
Взрыв произошел в районе Тлейль в ливанском округе Аккар. По словам очевидцев, в момент взрыва поблизости находились около 200 человек.
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