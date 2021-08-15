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14:18 (мск), источник: Известия

Число погибших при взрыве в Ливане увеличилось до 28 человек

Число жертв при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28. Об этом 15 августа сообщило агентство Al Arabiya.

Источник: AP 2021

«28 человек погибли и 79 получили ранения на севере Ливана рано утром в воскресенье», — говорится в сообщении.

По информации представителей правоохранительных органов, на которые ссылается агентство, из-за конфликта за топливо между местными жителями началась перестрелка, пуля попала в бак с бензином, и он взорвался. По другим данным, которые приводит местный телеканал Al-Jadeed, взрыв топливного бака произошел из-за зажигалки.

Представители Красного Креста ведут поиски на месте происшествия. Как сообщили очевидцы, не все могут найти своих родных, находившихся там же в момент взрыва.

Взрыв произошел в районе Тлейль в ливанском округе Аккар. По словам очевидцев, в момент взрыва поблизости находились около 200 человек.

Бывший премьер-министр Ливии Саад Харири призвал правительство разобраться в случившемся и уйти в отставку. Он напомнил о крупном взрыве, который произошел в прошлом году на портовом складе. Тогда взрыв разрушил морской порт города, 1000 домов на его территории и за ее пределами, тем самым оставив без места жительства 300 тыс. граждан. Погибли более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. 9 апреля немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки.

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