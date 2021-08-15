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19:52 (мск), источник: РБК

Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 724

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724 человек, передает AFP cо ссылкой на власти.

Источник: AP 2021

Ранее власти сообщали о 304 жертвах землетрясения и более чем 1,8 тыс. пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс днем 14 августа. Эпицентр находился на глубине 6 миль (около 9,65 км).

По словам премьер-министра Гаити Ариэля Анри, природное бедствие нанесло «огромный ущерб» южным районам. Власти страны объявили чрезвычайное положение. США по поручению президента Джо Байдена окажут помощь островному государству.

В 2010 году карибская страна уже сталкивалась с землетрясением подобной силы. Тогда на Гаити произошла серия подземных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 7 — также зарегистрировали к западу от Порт-о-Пренса. По официальным подсчетам, число жертв превысило 222 тыс. человек.

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