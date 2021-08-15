19:52 (мск), источник: РБК
Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 724
Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724 человек, передает AFP cо ссылкой на власти.
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Ранее власти сообщали о 304 жертвах землетрясения и более чем 1,8 тыс. пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы
По словам
В 2010 году карибская страна уже сталкивалась с землетрясением подобной силы. Тогда на Гаити произошла серия подземных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 7 — также зарегистрировали к западу от