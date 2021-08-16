В аэропорту Кабула хаос: есть погибшие

Толпы людей пытаются покинуть столицу Афганистана, которая практически находится под контролем движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Талибы контролируют все погранпереходы, и только международный аэропорт Кабула — под контролем американских военных.
Накануне аэропорт прекратил принимать коммерческие рейсы. Летают только военно-транспортные самолеты и те, которые эвакуируют иностранцев.
Несколько сотен человек прорвались на летное поле. На видео, которое есть в интернете, люди, расталкивая друг друга, пытаются взобраться по трапу в стоящий самолет.
Несколько человек погибли — по данным Reuters, не менее пяти. Местные СМИ пишут, что людей могли задавить при попытке прорваться в самолет. Американские военные, как сообщают очевидцы, стреляли только в воздух, пытаясь успокоить толпу.
«Талибан» провозгласил войну в Афганистане законченной. Представитель движения в Катаре Мохаммад Наим сказал Al Jazeera, что с формой правления новые власти скоро определятся и что главное сейчас — чтобы в стране было безопасно и она была свободна от коррупции. Как ожидается, в ближайшее время они объявят о создании Исламского эмирата Афганистан.