Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
12Взрыв в автобусе в Воронеже
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава службы по борьбе с коррупцией Северо-Западного управления таможни задержан за взятку

В Москве следователи задержали исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Эту должность занимает Максим Розсыпало, следует из информации на сайте таможенного управления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Розсыпало задержан в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в июле он нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн руб. за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 С чем связан рост летальности от ковида
Составлен всероссийский рейтинг употребления алкоголя и наркотиков
Хаос, паника и стрельба в аэропорту Кабула: есть погибшие
Карпин вызвал в сборную лучшего молодого футболиста России
В Москве истек срок обязательной вакцинации сотрудников
Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов
Российский боец UFC Куницкая объявила о беременности
Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты в три страны
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 985
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 518
Забавные картинки 442
Леди
Конкурс «Миссис Россия» выиграла женщина из Кузбасса В конкурсе приняли участие 23 мамы из разных городов
Дом
Многомиллионные квартиры: топ-10 самых дорогих объектов для аренды в Москве
8 советов по ремонту ванной для тех, кому некуда съехать
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
6 полезных продуктов для крепкого сна
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь