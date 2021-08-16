13:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава службы по борьбе с коррупцией Северо-Западного управления таможни задержан за взятку
В Москве следователи задержали исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции в
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Розсыпало задержан в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в июле он нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.
«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн руб. за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.