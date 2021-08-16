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15:24 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны Узбекистана подтвердило крушение самолета ВВС Афганистана

Пресс-секретарь министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикаров подтвердил крушение самолета афганских ВВС на территории республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Инцидент имел место, самолет незаконно пересек границу Узбекистана, проводится расследование», — рассказал Зульфикаров. Он добавил, что жертв зафиксировано не было.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. По данным источника издания «Газета.uz», двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Днем ранее в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана. Все пятеро граждан Афганистана находятся в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясением мозга и другими повреждениями.

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