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16:05 (мск), источник: Известия

Самолет ВВС Афганистана был сбит ПВО Узбекистана

Минобороны Узбекистана уточнило, что самолет ВВС Афганистана был сбит ПВО республики при попытке нарушения границ. Об этом заявил представитель ведомства в понедельник, 16 августа.

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«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день узбекские СМИ сообщили о рухнувшем 15 августа в республике самолета ВВС Афганистана. Позже в минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета в Сурхандарьинской области республики.

Также в ведомстве заявили, что в воскресенье пресекли попытку нарушения самолетом афганских ВВС государственной границы.

Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) рассказал, что летчики самолета выжили. Они были госпитализированы в больницу. По его словам, пилоты находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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