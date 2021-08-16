Генпрокуратура Узбекистана рассказала о столкновении афганского самолета с МиГ-29

По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном. Установлено, что три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.
Они были перенаправлены в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана.
«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», — сообщили в надзорном ведомстве. В генпрокуратуре добавили, что 14 и 15 августа границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана. На их борту находилось 585 вооруженных военнослужащих. Как заявили в ведомстве, все судна были посажены в аэропорту Термеза.
Как сообщали узбекские СМИ, двое военнослужащих Афганистана, находившихся на борту разбившегося самолета, были госпитализированы.