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21:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура Узбекистана рассказала о столкновении афганского самолета с МиГ-29

Генпрокуратура Узбекистана подтвердила, что самолет Embraer 314, столкнувшийся с узбекским МиГ-29 в небе над Узбекистаном, принадлежал ВВС Афганистана. Все пилоты живы, они катапультировались, сообщается на сайте генпрокуратуры Узбекистана. Речь идет о самолете, сбитом системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушить границу.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном. Установлено, что три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

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Они были перенаправлены в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана.

«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», — сообщили в надзорном ведомстве. В генпрокуратуре добавили, что 14 и 15 августа границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана. На их борту находилось 585 вооруженных военнослужащих. Как заявили в ведомстве, все судна были посажены в аэропорту Термеза.

Как сообщали узбекские СМИ, двое военнослужащих Афганистана, находившихся на борту разбившегося самолета, были госпитализированы.

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