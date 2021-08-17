В Ростове возбуждено дело о нарушениях при закупке аппаратуры видеофиксации к ЧМ-2018

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Ростовской области расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), связанном с картельным сговором при проведении торгов на установку видеосистем и пунктов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году проходил в том числе и в Ростове-на-Дону. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать информацию об уголовном деле.
По информации источника, в результате строительно-технического исследования было установлено, что цена контракта была изначально завышена на 300,1 млн руб. в результате противоправных действий неустановленных лиц из числа сотрудников департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.
Факт сговора летом 2020 года выявили УФАС по Ростовской области и региональное УФСБ. Летом текущего года суд подтвердил его наличие.
Заказчиком работ выступил департамент автодорог Ростовской области, уполномочив на проведение аукциона МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» (ДИСОТИ).
Как следует из технического задания аукциона, комплексы контроля было необходимо установить на 66 дорожных участках в нескольких районах города. Устройства должны были фиксировать нарушения ПДД, а также распознавать государственные регистрационные номера транспортных средств, применяемые в России и 29 странах, в том числе участницах чемпионата: Швеции, Бельгии, Японии, Южной Кореи и других.
Максимальная сумма контракта составила 549 млн руб. К участию в аукционе были допущены две компании из семи: ООО «Техноконцепт» и ООО «Регстройзаказчик». Контракт выиграл «Техноконцепт», предложив сумму в 543,5 млн руб.
По данным антимонопольного ведомства, в ходе проведения закупки были допущены многочисленные нарушения. Так, аукционную документацию на портале госзакупок размещал индивидуальный предприниматель, который не имеет отношения к должностным лицам департамента или МКУ ДИСОТИ. Также было установлено, что IP-адреса МКУ ДИСОТИ и ООО «Регстройзаказчик» совпадали. Этот факт «свидетельствует о том, что одно лицо выступало как от имени заказчика, так и от имени участника закупки», говорится на сайте ростовского УФАС.
Кроме того, во время аукциона ООО «Регстройзаказчик» «вело себя пассивно, не участвуя в торгах», за счет чего ООО «Техноконцепт» удалось победить, снизив изначально завышенную стоимость всего на 1%. Впоследствии компания-победитель привлекла ООО «Регстройзаказчик» в качестве субподрядчика для исполнения контракта, «обеспечив возможность получения выгоды участнику сговора». Сумма договора с субподрядчиками составила 330 млн руб. ООО «Техноконцепт» оплачивало договоры через иностранную организацию в рамках договора об уступке права требования. До субподрядчиков дошло на 121 млн руб. меньше первоначальной суммы.
В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону не смогли оперативно предоставить «Ъ» комментарий относительно уголовного дела. В компаниях—участницах аукциона не ответили на звонки.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Техноконцепт» учреждено в 2014 году в Москве. На сайте компании значится, что она специализируется на создании «многофункциональных городских пространств», а также на строительстве объектов транспортной инфраструктуры, линий электропередачи и т. п.
ООО «Регстройзаказчик» было основано в 2010 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности компании — подготовка строительной площадки. В июле текущего года ростовский арбитраж принял заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по региону о признании ООО «Регстройзаказчик» банкротом.
Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону