06:36 (мск), источник: Daily Storm
Узбекистан отозвал заявление о принудительной посадке афганских самолетов
Ошибку связали с «непостоянством реалий».
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Генпрокуратура Узбекистана удалила сообщение о принудительной посадке более сорока афганских воздушных судов, якобы пересекших границу страны. По словам представителя ведомства, заявление было основано «на непроверенных свидетельствах». Также было отозвано сообщение о столкновении в воздухе афганского Embraer 314 с МиГ-29.
«Следует признать, что в такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно так же заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей», — уточнили в ведомстве.
По словам представителей Генпрокуратуры страны, сообщения о принудительной посадке самолетов и столкновении афганского судна с узбекистанским были ошибочны
Ранее Генпрокуратура Узбекистана заявила, что в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном самолет ВВС Афганистана Embraer 314 столкнулся с узбекским МиГ-29. Все пилоты остались живы, они успели катапультироваться. Также в ведомстве сообщили, что в Термезе были принудительно посажены 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана.
15 августа «Талибан»* объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. По данным телеканала Al Arabiya, террористы и правительственные войска не вели бои в Кабуле. Сейчас проходит массовая эвакуация западных граждан из аэропорта Кабула. По предварительной информации, эта воздушная гавань — последний в Афганистане крупный объект, остающийся под контролем сил НАТО. Ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.
Егор Латышев