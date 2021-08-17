10:08 (мск), источник: ТАСС
Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в
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«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», — проинформировали в
«Коллективы ПАО “Ил” и ПАО “ОАК” выражают соболезнования семье и близким Андрея Владимировича», — добавили в «Ил».
Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО «Ил», где проработал более 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96−300, Ил-96МО/ Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для
Ил-76 является одним из наиболее популярных