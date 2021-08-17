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10:08 (мск), источник: ТАСС

Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе «Ил» (Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Источник: РИА "Новости"

«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», — проинформировали в пресс-службе.

«Коллективы ПАО “Ил” и ПАО “ОАК” выражают соболезнования семье и близким Андрея Владимировича», — добавили в «Ил».

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Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО «Ил», где проработал более 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96−300, Ил-96МО/ Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и гражданской авиации — от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.

Ил-76 является одним из наиболее популярных военно-транспортных и транспортных самолетов в мире. Согласно данным справочника World Air Forces 2021 профильного журнала Flight International, машина занимает шестое место в списке самых популярных военно-транспортных самолетов — в общей сложности эксплуатируется 203 единицы Ил-76. Ил-78 — один из наиболее распространенных самолетов-заправщиков. В соответствии с данными World Air Forces 2021, машина находится на шестой строчке списка самых популярных самолетов заправщиков и эксплуатируется в количестве 35 единиц.

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