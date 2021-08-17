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12:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Нефтяное пятно пропало с Чёрного моря у Новороссийска

В Чёрном море в районе Новороссийска на поверхности воды больше нет следов нефти. По мнению учёных, это можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции вещества опускаются на дно, а легкие испаряются. Выброс произошёл 7 августа при погрузке сырой нефти на греческое судно Minerva Symphony с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Источник: ИКИ РАН

Об исчезновении нефтяного пятна около посёлка Южная Озереевка рядом с Новороссийском сообщили в Институте космических исследований РАН.

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На спутниковых снимках от 12 августа, которые опубликовал институт, не видно тёмного пятна на поверхности воды. «То, что на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются», — сообщили там.

Утечка нефти у посёлка Южная Озереевка рядом с Новороссийском произошла 7 августа во время заправки греческого танкера Minerva Symphony. В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) заявили, что площадь разлива не превышала 200 кв. м. При этом специалисты Института космических исследований Российской академии наук (РАН) заявили, что к вечеру 8 августа площадь загрязнения составила почти 80 кв. км, то есть в 400 000 раз больше оценки КТК. Эксперты посчитали, что ущерб от разлива может достигать нескольких миллиардов рублей.

Ранее «Секрет» писал, что Следственный комитет провёл в КТК обыски. На их фоне в компании говорили, что пятно, которое видно из космоса, — не нефтяное.

Во время загрузки произошла ошибка.
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