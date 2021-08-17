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11:37 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 20 958 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 958, до 6 642 559. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

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Источник: РИА "Новости"

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 805 против 806 днем ранее, до 172 110.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,59%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился до 0,98. В Москве показатель упал до 0,91, а в Санкт-Петербурге до 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор остается выше единицы в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской и Свердловской областях он держится на уровне 1,01, а в Подмосковье вырос до 1,13 — максимума с 29 июня.

В Воронежской и Иркутской областях коэффициент равен ровно 1, в Самарской и Нижегородской областях, как и в Красноярском крае, — 0,99, а в Санкт-Петербурге он опустился до 0,83 — минимального значения с 12 февраля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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