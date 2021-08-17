11:57 (мск), источник: Daily Storm
Прототип военного самолета Ил-112 В разбился в Подмосковье
В Подмосковье упал опытный образец
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«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого
По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли при крушении. Среди версий крушения рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность. На появившихся в соцсетях видео видно, как самолет с горящим двигателем падает в лесу.
Ранее
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