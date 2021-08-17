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11:57 (мск), источник: Daily Storm

Прототип военного самолета Ил-112 В разбился в Подмосковье

В Подмосковье упал опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 В, судно проходило испытательный полет. В ОАК подтвердили, что самолет потерпел крушение, авария произошла при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка. По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли при крушении.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.

По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли при крушении. Среди версий крушения рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность. На появившихся в соцсетях видео видно, как самолет с горящим двигателем падает в лесу.

Ранее пресс-служба ОАК сообщала, что Ил-112 В прибыл в Москву для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В компании уточняли, что экипаж самолета состоит из летчика-испытателя, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

 Появилось видео крушения самолета в Подмосковье
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Падение самолета Ил-112 в Подмосковье попало на видео На борту было три человека. На кадрах видно, что в полете загорелся правый двигатель
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