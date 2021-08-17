12:25 (мск), источник: Ведомости
На борту самолета ВВС США из Афганистана вывезли более 600 беженцев
На американском
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«Примерно 640 афганских гражданских лиц высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — сказал чиновник Минобороны США. Он добавил, что самолет шел со значительным перегрузом, так как беженцы устроились даже на полуотркрытой рампе воздушного судна, однако экипаж все равно принял решение о взлете.
Он не уточнил, сколько всего было пассажиров на C-17. Согласно техническим характеристикам, самолет может перевозить 102 полностью экипированных и вооруженных по американскому образцу солдат или предельно возможные 800 человек без оружия. Согласно радиопереговорам экипажа, также опубликованным изданием, самолет в сумме вез как раз около 800 человек.
По словам чиновника Пентагона, другие
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев. В то же время посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.