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15:31 (мск), источник: РБК

В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

В Афганистане рядом с аэропортом Кабула открыли стрельбу для разгона толпы, в результате чего началась давка. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera. По информации телеканала, одна женщина получила ранение. Аэропорт Кабула продолжают осаждать афганцы, желающие покинуть страну. Для наведения порядка применялась стрельба из огнестрельного оружия.

Источник: AP 2021

Агентство Asvaka News опубликовало видео, на котором видно, как мужчина пытается проникнуть на территорию аэропорта Кабула, однако другой мужчина с огнестрельным оружием открыл по нему стрельбу.

В подписи к видео говорится, что выстрел произвел член «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Видеозапись с разгоном талибами толпы у аэропорта с помощью стрельбы опубликовал в Twitter также журналист Ваджахат Казми.

Он же выложил кадры, на которых десятки людей пытаются перелезть через ограду. По его словам, в аэропорту находятся военные США, за оградой аэропорта порядок пытаются навести талибы.

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Al-Jazeera ведет прямую трансляцию происходящего вокруг аэропорта, там по-прежнему множество автомобилей и людей, которые стремятся покинуть Афганистан.

Накануне мировые телеканалы распространили видео, на которых афганцы, желающие покинуть страну, пытались штурмовать военные самолеты США прямо на взлетном поле, несколько человек погибли, сорвавшись с самолета с высоты.

Утром 17 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, для этого туда перебросили дополнительно 600 британских и американских военных, сообщает Sky News. Из аэропорта продолжается операция по эвакуации военных и гражданских лиц, а также сотрудников посольств.

Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет. Телеканал опубликовал также фотографию первого французского военного транспортника, который прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации людей.

Вокруг самолета, в отличие от вчерашних кадров из аэропорта, было пусто, его не пытались штурмовать беженцы из Афганистана.

Ранее сообщалось, что первые рейсы совершили военно-транспортные самолеты армии ФРГ.

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Также нет беженцев и попыток штурма самолета на фотографии посадки американцев в военный самолет, опубликованной сегодня.

Всего, по данным Al Jazeera, в результате хаоса в аэропорту в понедельник, 16 августа, там погибли семь человек, включая тех, кто сорвался со взлетавшего самолета.

Телеканал Sky News Arabia опубликовал сообщение о том, что талибы приостановили выполнение всех рейсов из аэропорта Кабула, однако без пояснений, что имеется в виду: в аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов, он принимал только военные самолеты, участвующие в эвакуации.

В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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