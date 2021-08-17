15:31 (мск), источник: РБК
В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы
В Афганистане рядом с аэропортом Кабула открыли стрельбу для разгона толпы, в результате чего началась давка. Об этом сообщает телеканал
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Агентство Asvaka News опубликовало видео, на котором видно, как мужчина пытается проникнуть на территорию аэропорта Кабула, однако другой мужчина с огнестрельным оружием открыл по нему стрельбу.
Видеозапись с разгоном талибами толпы у аэропорта с помощью стрельбы опубликовал в Twitter также журналист Ваджахат Казми.
Он же выложил кадры, на которых десятки людей пытаются перелезть через ограду. По его словам, в аэропорту находятся военные США, за оградой аэропорта порядок пытаются навести талибы.
Накануне мировые телеканалы распространили видео, на которых афганцы, желающие покинуть страну, пытались штурмовать военные самолеты США прямо на взлетном поле, несколько человек погибли, сорвавшись с самолета с высоты.
Утром 17 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, для этого туда перебросили дополнительно 600 британских и американских военных, сообщает Sky News. Из аэропорта продолжается операция по эвакуации военных и гражданских лиц, а также сотрудников посольств.
Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет. Телеканал опубликовал также фотографию первого французского военного транспортника, который прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации людей.
Ранее сообщалось, что первые рейсы совершили
Также нет беженцев и попыток штурма самолета на фотографии посадки американцев в военный самолет, опубликованной сегодня.
Всего, по данным Al Jazeera, в результате хаоса в аэропорту в понедельник, 16 августа, там погибли семь человек, включая тех, кто сорвался со взлетавшего самолета.
Телеканал Sky News Arabia опубликовал сообщение о том, что талибы приостановили выполнение всех рейсов из аэропорта Кабула, однако без пояснений, что имеется в виду: в аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов, он принимал только военные самолеты, участвующие в эвакуации.
В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.