15:48 (мск), источник: Известия
В ОАК подтвердили гибель экипажа разбившегося Ил-112 В
Экипаж
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«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», — заявили в корпорации журналистам.
Катастрофа произошла 17 августа. В ОАК уточняли, что крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе в районе аэродрома Кубинка. Для выяснения причин аварии, как отметили в корпорации, создадут соответствующую комиссию.
На борту разбившегося самолета находились три члена экипажа:
По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.
По факту крушения Ил-112 В возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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