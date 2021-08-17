Талибы не позволят другим террористам действовать в Афганистане

«Да, это наша политика и наше обязательство… Эта политика заключается в том, что мы не позволим никакой группировке или лицам использовать землю Афганистана», — заявил Сухейл Шахин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет взаимодействовать только с теми политическими силами в Афганистане, которые не связаны с террористами. «Это исключает группировки, которые там есть и которые ассоциированы с “Аль-Каидой” (запрещена в РФ), ИГ (“Исламское государство”, запрещено в РФ)», — пояснил он.
15 августа члены «Талибана» (запрещен в РФ) вошли в столицу Афганистана, но не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день они заявили, что установили контроль над всей страной, а президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. МИД РФ сообщил, что российская сторона установила контакты с новыми властями страны. При этом российские власти отмечали, что могут исключить талибов (члены запрещенного «Талибана») из списка террористов только после резолюции ООН.