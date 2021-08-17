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19:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вслед за землетрясением на Гаити обрушился ураган

После разрушительного землетрясения 14 августа на Гаити в ночь с понедельника на вторник обрушился еще и тропический шторм «Грейс». Он дополнительно осложнил оказание помощи пострадавшим и поиск выживших.

Ураган «Грейс» может помешать работе спасателей после землетрясения в Гаити | Источник: Reuters

Как рассказал Би-би-си по телефону представитель Красного Креста в Гаити Питер Финлей, особенно тяжелая ситуация сложилась в юго-западной части страны.

«Не хватает спасательных вертолетов и самолетов. Разрушено 25 медицинских учреждений, другие серьезно повреждены. Доставка продовольствия и медикаментов затруднена. Сильнее других пострадал город Ле-Кей и деревни в горах. Шоссе Ле-Кей-Жереми блокировано оползнями, вызванными тропическим ливнем. Реки вышли из берегов, мосты ненадежны», — сообщил он.

Агентство Рейтер передает из Ле-Кея примерно в 150 км от столицы страны Порт-о-Пренса, что палатки, в которых жили жертвы субботнего землетрясения, затоплены и забиты жидкой грязью.

Источник: EPA

Многие спали на земле, укрывшись чем придется, когда на них обрушились ветер и дождь.

Надежды найти в развалинах выживших практически не осталось.

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Подземный толчок магнитудой 7,2 унес жизни по меньшей мере 1419 человек. Около 6900 человек получили ранения и травмы. Разрушены 37312 домов.

Источник: Русская служба Би-би-си

По данным американского Национального центра ураганов, за минувшие сутки в некоторых районах Гаити выпало 38 сантиметров осадков.

Вплоть до вечера понедельника спасатели продолжали разбирать завалы, над которыми висит запах разлагающихся трупов.

Перед самым началом урагана они сделали очередную страшную находку: извлекли из-под обломков рухнувшего дома тело трехлетнего мальчика и окровавленную подушку, на которой он спал. Затем работа прекратилась.

Источник: EPA

Число погибших может возрасти. Местный житель Виталь Жанкенди, грустно наблюдавший, как бульдозер разгребает то, что осталось от многоквартирного дома, в котором он жил, сказал корреспонденту Рейтер, что из его соседей погибли восемь человек, а еще четверо пока числятся без вести пропавшими.

Врачи отчаянно сражаются за жизнь тяжелых пациентов. До вечера понедельника они оказывали им помощь в палатках, но из-за шторма вынуждены были перенести раненых в здания клиник, несмотря на опасность новых подземных толчков.

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«Понятия не имею, как мы справимся со всем этим, — заявила журналистам 26-летняя акушерка из госпиталя в городе Порт-Салют Алин Каде. — Многие беременные женщины потеряли своих малышей из-за падений и ушибов».

Поступила первая помощь: команда американских спасателей и 15 тонн продуктов, медикаментов и воды из Мексики.

Гаити до сих пор на оправилось от последствий чудовищного землетрясения 2010 года, погубившего свыше 200 тысяч и оставившего без крова полтора миллиона человек. Даже президентский дворец до сих пор не восстановлен.

Премьер-министр Ариэль Анри, заступивший на пост меньше месяца назад, обещал бороться с последствиями стихии более эффективно и организованно, чем его предшественники 11 лет назад.

Гаити с населением 11,3 миллиона человек — беднейшая страна Нового Света.

Помимо природных катаклизмов, островное государство страдает от разгула бандитизма и политической нестабильности. В ночь на 7 июля группа вооруженных людей ворвалась в дом президента Жовенеля Моиза и убила его.

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