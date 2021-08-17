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18:34 (мск), источник: Газета.Ру

«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин

На военной базе под Кабулом застряли иностранцы — граждане Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, Великобритании. Всего около 400 человек. Украинцев и грузин 15 августа должен был забрать украинский самолет, но они не решились покинуть базу. Сейчас специалисты ждут турецких военных на броневиках, чтобы доехать до аэропорта.

Источник: Reuters

На военной базе под Кабулом остаются иностранные военные и специалисты, в том числе числе 12 украинских солдат, сообщил телеканал «24».

Сестра одного из военнослужащих, который уже два года служит в Кабуле по контракту, сообщила телеканалу, что после ухода солдат США на базе осталось около 40 человек: украинцы, грузины, румыны и болгары.

Занявшие объект бойцы «Талибана», по ее словам, ведут себя вежливо. Сами иностранцы не выходят с базы из-за «царящей анархии» в округе. «РБК-Украина» со ссылкой на МИД страны написал, что в Афганистане застряли 120 граждан страны.

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По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко, речь идет об украинцах афганского происхождения и людях, которые работали по частным контрактам.

«По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана», — сообщил Николенко. Он пояснил, что вылет этих людей задерживается, поскольку аэропорт Кабула сейчас работает только на вылет военных рейсов. Киев, по словам представителя МИД, прорабатывает и альтернативные варианты вывоза своих граждан.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook, что миротворческий персонал из Украины, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, вернулся в страну еще 8 июня. И сейчас в Афганистане не солдат ВСУ.

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная, по всей видимости, на авиабазе Баграм, которую накануне покинул американский контингент. На видео мужчины с украинским акцентом показывают тюремные блоки на базе и говорят, что талибы освобождают заключенных.

15 августа сообщалось, что боевики освободили из тюрьмы около 5 тыс. человек, многие из которых являются сторонниками радикального движения.

Изданию «Обозреватель» удалось связаться с одним из застрявших в Кабуле украинцев. По словам мужчины, на базе вместе с ним находятся около 400 человек, из которых 12 — граждане Украины.

«Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. На охраняемых частных базах по типу отеля здесь живут иностранцы», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, в Кабуле, по его словам, есть еще несколько украинцев. Талибы не проявляют к иностранцам агрессии, но заменили охрану базы.

Мужчина заявил, что боевики требуют сдачи оружия, но иностранцы не спешат разоружаться. Эвакуация осложняется отсутствием не только самолетов, но и транспорта до аэропорта.
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«Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну», — пояснил украинец. На базе остается связь и электричество, пищи и воды хватит примерно на неделю, заявил он.

Сейчас военные из Украины держат связь с сотрудником МИД и с помощником посла в Таджикистане — туда отправили копии документов всех застрявших на базе иностранцев. «Сейчас как-то повлиять на саму ситуацию очень сложно. Пока держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет», — добавил собеседник «Обозревателя».

В то же время глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил 16 августа, что украинский самолет все же вылетел из Кабула — он смог забрать граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана.

«Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», — написал министр. Ситуацию с застрявшими на базе украинцами он не упоминал.

Сайт «Грузия онлайн» сообщил, что в Афганистане остаются 23 грузина — все они работают в частных иностранных компаниях: 17 в канадской и шестеро в американской.

Бывший военный Маради Беридзе, находящийся на объекте под Кабулом, сообщил изданию, что они ожидают турецких военных, которые должны забрать их с базы в аэропорт на своих бронемашинах.

По словам мужчины, в столице Афганистана сейчас царит полный хаос. Граждане Грузии поддерживают связь со своим МИДом. «Они обещали, что нас выведут на бронированных машинах, но когда это произойдет, мы не знаем», — заявил Беридзе. По его словам, они не смогли добраться 15 августа до аэропорта Кабула, где их ждал украинский борт. «Было три варианта в течение ночи, но выходить на улицу означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться на базе», — объяснил Беридзе.

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