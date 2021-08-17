20:26 (мск), источник: Известия
Силы вице-президента Афганистана начали бои с талибами
Силы
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«Силы первого
Ранее в этот день газета The Hindu писала, что силы Салеха отступили к «единственному оплоту» Афганистана после наступления талибов — провинции Панджшер к
17 августа Салех объявил себя временным главой государства. Он указал, что, согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый
Граждан страны он призвал «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». По его словам, афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы вовсе не похожи на вьетконговцев. Он подчеркнул, что в отличие от США и НАТО афганцы никогда не теряли присутствия духа. Вместе с тем он отметил, что вести споры с американским президентом Джо Байденом по ситуации в стране сейчас бесполезно.
15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.
Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни».
Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.
По словам Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Глава Белого дома подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из страны не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.