Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
10Названы необычные рекорды аэропортов мира
20:26 (мск), источник: Известия

Силы вице-президента Афганистана начали бои с талибами

Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Панджшере, им удалось отбить район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Об этом 17 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

Источник: Reuters

«Силы первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха вернули контроль над районом Чарикар в провинции Парван. Бои сейчас идут в районе Панджшера», — сообщает агентство.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее в этот день газета The Hindu писала, что силы Салеха отступили к «единственному оплоту» Афганистана после наступления талибов — провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Читайте также
Ветераны Афгана сравнили вывод советских войск и уход американцев

17 августа Салех объявил себя временным главой государства. Он указал, что, согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента.

Граждан страны он призвал «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». По его словам, афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы вовсе не похожи на вьетконговцев. Он подчеркнул, что в отличие от США и НАТО афганцы никогда не теряли присутствия духа. Вместе с тем он отметил, что вести споры с американским президентом Джо Байденом по ситуации в стране сейчас бесполезно.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.
Читайте также
Талибы берут власть в Афганистане. Почему Кабул пал так быстро?

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Глава Белого дома подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из страны не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Талибы объявили о захвате Афганистана
 Статус «несвободен»: число апартаментов в продаже сократилось на 46%
Уловить идею: как Россия может заработать на углеродном налоге ЕС
Талибы перечислили основные направления своей политики
«Подписали приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
Ветераны Афганистана сравнили вывод войск СССР и уход США
Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре
В России появится пятая вакцина от COVID-19
Путин поручил проверить криптоинвесторов: что это значит
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
В моду вернулась самая удобная одежда для беременных (фото) Многие женщины считают джинсы самой удобной повседневной одеждой
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Дом
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь