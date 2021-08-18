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12:22 (мск), источник: Газета.Ру

Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*

Кто привел «Талибан*» к захвату Афганистана.

Боевики радикального движения «Талибан*» взяли власть над Афганистаном, пообещав воссоздать «Исламский эмират Афганистана» — подконтрольное талибам государство, существовавшее с 1996 по 2001 год. За 20 лет движение поменялось, в особенности это касается руководства. «Газета.Ru» собрала информацию о ключевых лидерах «Талибана», контролирующих группировку в последние годы.

Хайбатулла Ахундзада — верховный лидер талибов

Источник: Reuters

Первым в списке представителей радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) стоит назвать нынешнего верховного лидера организации — Хайбатуллу Ахундзада. Во время советской кампании 1980-х годов он воевал на стороне моджахедов, правда, информации о его участии в боях на передовой нет. К «Талибану» Ахундзада присоединился вскоре после его создания в 1994 году, став одним из приближенных основателя движения — муллы Мухаммада Омара.

После образования «Исламского эмирата Афганистана» в 1996 году он занял пост руководителя военного суда и заместителя главы верховного суда. По информации The Washington Post, оба суда следовали политике жестких наказаний, к примеру, за воровство полагалось отрубание руки, а за более весомые провинности могли приговорить к забиванию камнями.

Разрушение «Исламского эмирата» в 2001 году заставило Ахундзада покинуть Афганистан и уехать в соседний Пакистан. Там он в основном занимался преподаванием в религиозных мусульманских школах. В Афганистан Ахундзада вернулся только в 2013 году на фоне гибели лидера движения Мухаммеда Омара. Ахундзада сам возглавил «Талибан» через три года после смерти преемника Омара — Ахтара Мохаммада Мансура, которого ликвидировали американские военные в ходе спецоперации. К слову, Ахундзада считается ответственным за издание указов, которые оправдывали военные операции и теракты талибов.

Фигура Ахундзада во многом загадочна. В последние годы лидер «Талибана» не появляется на публике, а СМИ уже несколько раз сообщали о его гибели, в том числе от коронавируса, но официально это подтверждено не было.

Он известен как богослов-консерватор, который негативно относится к современным технологиям, в частности, даже не умеет пользоваться мобильным телефоном.

На Западе его характеризуют как человека с небольшим военным опытом, считая его специалистом по финансовым вопросам — то есть в части пополнения средств движения, в том числе за счет торговли наркотиками.

Источник: Reuters

Абдул Гани Барадар — лицо «Талибана»

Абдул Гани Барадар сегодня известен как «лицо» и лидер политического крыла группировки — именно он контактировал с представителями западных стран и бывших властей Афганистана в период мирных переговоров, которые формально завершились захватом страны «Талибаном».

Что касается его прошлого, то во времена «Исламского эмирата» он был одним из главных военных стратегов талибов, отвечавших за координацию террористических и военных операций и их финансирование.

К моменту начала операции США в Афганистане в 2001 году Барадар занимал пост министра обороны талибского государства.

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После падения «Исламского эмирата» он уехал в Пакистан, где спустя девять лет был арестован совместными усилиями местных силовиков и ЦРУ. Заключение Барадара длилось вплоть до 2018 года, когда он был освобожден из пакистанской тюрьмы по решению США — с его помощью Вашингтон решил вести переговоры с «Талибаном» для урегулирования ситуации в Афганистане.

После освобождения Барадар стал главным дипломатом талибов, заслужив репутацию прагматичного и дипломатичного человека. Он лично вел переговоры с экс-госсекретарем США Майком Помпео, а также приезжал на встречу в Москву и контактировал с представителями Китая. По информации The Wall Street Journal, в 2020 году талибский дипломат переговорил по телефону с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, став первым лидером «Талибана», который напрямую общался с главой Белого дома.

Источник: Газета.Ру

Мухаммед Якуб — сын основателя «Талибана»

Еще один важный человек в группировке и один из самых молодых лидеров движения — Мухаммед Якуб, старший сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара. По приблизительным оценкам, Якуб родился в 1990 году. Так же, как и его отец, Якуб является муллой, известность он получил в 2013 году после смерти Омара.

Обозреватели The Wall Street Journal называют Якуба умеренным представителем радикального движения.

Сейчас он возглавляет вооруженные силы организации, хотя его называли в числе вероятных преемником Омара на посту лидера «Талибана». Место отца Якуб не занял, предположительно, из-за конфликта с другими представителями движения в 2013 году.

Помимо руководства боевиками, он является одним из заместителей нынешнего главы «Талибана». Как заявляли в самом движении, в 2020 году Якуб временно стал исполняющим обязанности лидера организации, пока руководитель группировки болел COVID-19. При этом с захватом Афганистана «Талибаном» он одним из первых призвал боевиков движения не причинять вред афганским военным и члена правительства, а также потребовал следить за стабильной работой рынков и магазинов на территории страны.

Источник: Reuters

Сираджуддин Хаккани — боевик «Талибана»

Говоря о лидерах «Талибана», нельзя не упомянуть и главу так называемой «Сети Хаккани» (запрещена в РФ) — наиболее радикального крыла движения. Речь идет о Сираджуддине Хаккани, которого официально обвиняют в организации целого ряда диверсионных и террористических атак в Афганистане. В частности, «Сети Хаккани» приписывают нападение на гостиницу «Серена» в Кабуле в 2008 году, после которого организация попала в списки террористов в США.

Крыло Хаккани долгое время пыталась уничтожить международная коалиция во главе с США, называя это одним из приоритетов своей миссии в Афганистане.

Однако попытки ликвидации оказались не слишком успешными, только в 2017 году «Сети Хаккани» насчитывала более 5 тыс. бойцов — в последнее время группировка контролировала афгано-пакистанскую границу.

ФБР США предлагает $10 млн за информацию, которая может привести к поимке талибского командира. К слову, лидер «Сети Хаккани» также известен тем, что в 2020 году The New York Times опубликовало его колонку под названием «Чего хотят талибы». А в 2010 году он сам выпустил 144-страничную книгу «Военные уроки на благо моджахедов», в которой поддерживает обезглавливания и взрывы террористов-смертников, а также призывает мусульман на Западе сливаться с толпой, бриться, носить западную одежду и «проявлять терпение».

Источник: AP 2021
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Шер Мухаммед Аббас Станикзай — глава политического офиса «Талибана»

Еще одним важным представителем «Талибана» является Шер Мухаммед Аббас Станикзай, нынешний глава политического офиса талибов в Катаре. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он командовал юго-западным фронтом «Исламского союза за освобождение Афганистана», а с приходом к власти «Талибана» занял пост заместителя министра иностранных дел «Исламского эмирата Афганистана».

Станикзай часто давал интервью западным СМИ, демонстрируя хорошее знание английского языка. В 1996 году он отправился в Вашингтон во главе делегации «Талибана», чтобы попросить тогдашнего президента Билла Клинтона признать власть талибов над Афганистаном.

После развала «Исламского эмирата» уехал в Катар, где способствовал открытию политического офиса «Талибана».

За время своей работы Станикзай участвовал в переговорах с различными делегациями из Китая, а также посещал с визитами Узбекистан и Индонезию.

При этом ряд СМИ пишут, что в 2020 году Станикзай впал в немилость к руководству «Талибана» и его влияние на катарский офис сильно сократилось.

Источник: twitter/Ghazniwal

Абдул Хаким Хаккани — переговорщик талибов

В 2020 году Абдул Хаким Хаккани возглавил переговорную группу катарского офиса талибов вместо Станикзая. До этого богослов руководил исламской религиозной школой в городе Кветте, где располагался главный политический орган «Талибана».

Хаккани в Кветте отвечал за судебную систему талибов и возглавлял совет священнослужителей, издавая указы для оправдания жестокости представителей движения. Его также называют одним из приближенных и доверенным лицом верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзада.

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Что из себя представляет «Талибан»

До захвата Афганистана движение «Талибан» было принято считать разрозненной группировкой, состоящей из радикальных и умеренных представителей, которые делились на богословов и полевых командиров. В последние годы различные эксперты и СМИ выделяли три крупные силы внутри движения — «Сеть Хаккани», группу муллы Якуба и ближний круг Ахундзада. Помимо них, в организации множество других фракций, но в основном они опираются на эти три группировки.

Однако, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник ИНИОН РАН Георгий Асатрян, все соображения о внутреннем устройстве «Талибана» и его фракциях оказались достаточно бессмысленными.

«В ходе наступления талибов в Афганистане мы увидели, что “Талибан” — достаточно централизованная структура, которая очень четко подчиняется приказам сверху и приказам со стороны их спонсоров, в основном Пакистана. Поэтому фракции не имеют особого значения, у движения есть лидер и руководство, которое глубоко интегрировано с Пакистаном и выполняет стратегические поручения пакистанских силовиков, действуя единым фронтом. Это одна очень плотная структура», — резюмировал эксперт.

* Организация запрещена в России

Алексей Поплавский

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