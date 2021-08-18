06:48 (мск), источник: Коммерсантъ
«РИА Новости»: испытания Ил-112 В продолжатся
Испытания легкого
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Ил-112В — легкий турбовинтовой
«Программа летных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112 В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — передает агентство слова своего собеседника.
Самолет разбился во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка: на видео заметно, что перед падением у самолета загорается правый двигатель.
В результате происшествия Ил-112 В разрушился и полностью сгорел. Экипаж самолета включал