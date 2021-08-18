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06:48 (мск), источник: Коммерсантъ

«РИА Новости»: испытания Ил-112 В продолжатся

Испытания легкого военного-транспортного самолета Ил-112 В продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Первый опытный образец 17 августа разбился в Подмосковье, погиб экипаж из трех человек.

Источник: РИА "Новости"

Ил-112В — легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, создается для замены парка самолетов Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Крейсерская скорость — до 500 км/ч.

«Программа летных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112 В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — передает агентство слова своего собеседника.

Самолет разбился во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка: на видео заметно, что перед падением у самолета загорается правый двигатель.

В результате происшествия Ил-112 В разрушился и полностью сгорел. Экипаж самолета включал шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Самолет был произведен на Воронежском авиационном заводе (ПАО «ВАСО»). СКР возбудил уголовное дело.

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