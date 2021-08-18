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09:03 (мск), источник: Известия

Талибы призвали мирных жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группировка) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам “Талибана”, — приводит агентство Reuters слова официального представителя движения в среду, 18 августа.

Накануне официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании всех, кто был против них. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

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В тот же день талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами. При этом гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права.

После захвата талибами Кабула, СМИ публиковали информацию о том, что в городе замазали витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Жительницы боятся, что с приходом «Талибана» они лишатся возможности работать и вести привычный образ жизни.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 17 августа подчеркнул, что США ожидают от радикального движения «Талибан» выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

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Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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