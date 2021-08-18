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22:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд не восстановил в МВД бывшего замначальника следственного департамента

Мосгорсуд отказал в жалобе бывшему заместителю начальника следственного департамента (СД) МВД Александру Краковскому. Он был уволен в связи с уголовным преследованием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд посчитал увольнение генерала законным. До этого такое же решение было вынесено по другому фигуранту расследования — полковнику Александру Брянцеву. Теперь суду предстоит рассмотреть дело третьего обвиняемого — генерала Александра Бирюкова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Жалобу генерал-майора юстиции на решение Тушинского райсуда Мосгорсуд рассмотрел со второй попытки. На первом заседании, которое состоялось на прошлой неделе, суд попросил представителя МВД представить ему дополнительные документы, связанные с иском Александра Краковского. Любопытно, что во время заседания представители министерства неожиданно предложили бывшему замначальника следственного департамента заключить мировое соглашение.

Александр Краковский, напомним, требовал признать безосновательными выводы служебной проверки, проведенной в отношении него в 2020 году сотрудниками Главного управления собственной безопасности (после нее и было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями), а свое увольнение из МВД — незаконным.

Однако суд решил иначе, отклонив все претензии генерал-майора.

Напомним, что на днях Мосгорсуд удовлетворил аналогичную жалобу непосредственного подчиненного Краковского — главы второго отдела СД Андрея Мецгера. Помимо его восстановления на службе, суд также предписал выплатить истцу компенсацию за вынужденные прогулы на сумму 2,1 млн руб.

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И хотя Мецгер, в отличие от своего бывшего начальника, проходит по «делу генералов» лишь свидетелем, его победа в суде, а также предложение МВД о мировом соглашении расценивались стороной истца как предпосылки для удовлетворения жалобы и Краковского.

Однако за два дня до даты нового рассмотрения стало понятно, что положительного результата для генерал-майора скорее всего не будет. Дело в том, что в понедельник Мосгорсуд отказал в иске бывшему подчиненному Краковского, также обвиняемому по делу экс-следователю СД по особо важным делам Александру Брянцеву. Его требования были аналогичны тем, что содержались в иске Александра Краковского.

На повторном заседании речь о мировом соглашении уже не шла, а суду хватило всего пары часов, чтобы разобраться во всех нюансах иска. Жалоба была отклонена судом по всем пунктам.

Теперь суду осталось рассмотреть жалобу третьего фигуранта дела — экс-замначальника СД генерала Александра Бирюкова. Заседание намечено на 20 сентября. Исход рассмотрения, с учетом двух уже принятых решений, предсказать несложно.

Владислав Трифонов

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