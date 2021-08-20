По делу о госзакупках для ФСО осудили решальщиков

Уголовное дело, в которое оказались вовлечены гендиректор ООО «Промэнерджи» Виталий Оргучинский и сотрудник службы безопасности АО «Внешимпорт» Алексей Филиппов, было возбуждено 17 апреля 2020 года главным военным следственным управлением СКР. Основанием стали материалы ФСБ, из которых следовало, что в рамках реализации госконтрактов между ФСО и ООО «Парамитек» на поставку спецслужбе в 2018—2019 годах маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов было совершено хищение бюджетных средств путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Проведенная финансово-экономическая экспертиза установила, что цены на оргтехнику были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%. Благодаря этому злоумышленники похитили более 48 млн руб.
В ходе расследования выяснилось, что отвечавшие за закупки должностные лица ФСО вступили в сговор с коммерсантами. В частности, начальник третьего отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий Ширенов и советник руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаил Серов неоднократно встречались с гендиректором ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и исполнительным директором этой фирмы Натальей Потаповой. Представители спецслужбы якобы объяснили им, как следует организовать и представить свои коммерческие предложения от лица «Парамитека» с завышенными ценами, чтобы у конкурсной комиссии ФСО не было сомнений в законности предстоящих сделок. В задачу советника Серова, по версии следствия, входила организация прохождения этих коммерческих предложений через ФГУП СВЭКО. В свою очередь, полковник Ширенов должен был согласовать предложения и документы с руководством УВТС СХО.
В июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с «Парамитеком» четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб. После их оплаты предприниматели Чернецких и Потапова передали Ширенову 3%, а Серову — 8% стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
В мае 2020 года полковник Ширенов стал сначала обвиняемым в особо крупном мошенничестве, а еще через месяц и в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Позже компанию Дмитрию Ширенову составили Михаил Серов с предпринимателями Потаповой и Чернецких. Последним помимо мошенничества инкриминировали еще и ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в крупном размере (в виде компьютера стоимостью 288 тыс. руб.).
Сразу же после задержания полковника Ширенова руководители «Парамитека» поняли, что вскоре и они наверняка станут фигурантами уголовного дела. Чтобы избежать этого, бизнесмены начали искать выходы на тех, кто смог бы решить их проблему. В итоге один из приятелей свел их с Виталием Оргучинским и Алексеем Филипповым. Решальщики заявили, что за 20 млн руб. смогут обо всем договориться в главной военной прокуратуре. Однако, получив аванс в размере 10 млн руб., они исчезли.
В рамках заключенного досудебного соглашения с прокурором по основному делу Алексей Чернецких и Наталья Потапова сдали не только советника Серова, но и Оргучинского с Филипповым. Последних задержали в октябре 2020 года (это дело решальщиков выделили в отдельное производство). По ходатайству следствия суд отправил обоих в СИЗО. Одним из оснований для ареста обвиняемого Оргучинского суд счел его намерение выехать на своем автомобиле в Казахстан, а оттуда вылететь в Черногорию.
Охранник Филиппов первым признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения своего дела. При этом он полностью возместил ущерб по делу — из 10 млн ему досталась якобы лишь 31 тыс. руб.
Ходатайствовавшему о досудебном соглашении о сотрудничестве вслед за Алексеем Филипповым и, по всей видимости, игравшему в этой истории первую скрипку Виталию Оргучинскому в сделке прокурор отказал. В итоге уголовное дело последнего Савеловский райсуд Москвы рассмотрел в обычном режиме. Вину решальщика в мошенничестве судья Дмитрий Макаренков счел полностью доказанной и назначил ему, как и просил гособвинитель, шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. руб. Защита Виталия Оргучинского не стала комментировать ни само дело, ни вынесенный приговор.
Дело Алексея Филиппова на днях в особом порядке рассмотрел все тот же Савеловский райсуд. Судья Дмитрий Неудахин приговорил его к трем годам колонии (прокурор просил на полгода больше) и штрафу в 250 тыс. руб. Адвокат Лев Яковлев, защищавший подсудимого Филиппова, заявил «Ъ», что считает «приговор слишком суровым, учитывая деятельное раскаяние» своего клиента.
Любопытно, что в ходе процесса потерпевшие Алексей Чернецких и Наталья Потапова заявляли к подсудимым иски на те самые 10 млн руб., однако затем их отозвали. Очевидно, адвокаты довели до своих подзащитных, что переданные в качестве взятки деньги подлежат передаче в государственный бюджет.
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